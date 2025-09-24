El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo responsable de la nueva exposición en el pozo Santa Bárbara E. C.
Mieres: hasta el 15 de enero

El Pozo Santa Bárbara acoge la exposición inmersiva 'Framerate'

Se trata de una experiencia inmersiva que abrirá a público el próximo 15 de octubre, y estará disponible hasta el 7 de enero

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:41

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Asturias), situado en La Rebaldana, en el valle mierense de Turón, es el primer pozo minero en España reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) con el máximo nivel de protección patrimonial desde 2008.

Desde 2021, ha evolucionado hasta convertirse en un referente para las intervenciones artísticas contemporáneas. El próximo 15 de octubre abrirá de nuevo sus puertas a una experiencia artística única con la instalación inmersiva 'Framerate: Pulse of the Earth' (El Pulso de la Tierra), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual). Una experiencia gratuita que estará disponible hasta el próximo 7 de enero. Se ofrecen visitas guiadas bajo inscripción previa entre octubre y diciembre.

'Framerate: Pulse of the Earth' es una obra de I+D creada en 3D LiDAR time-lapse data que da testimonio de un planeta en constante transformación. Esta tecnología nos permite ser testigos del mundo de una manera que nunca antes lo habíamos hecho ya que aúna la comprensión del tiempo propia del time-lapse —que hace visible los proceso lentos de crecimiento— y el escaneo 3D que produce modelos ultrarrealistas de objetos, lugares o paisajes. A través de un impactante montaje audiovisual de gran formato, la obra invita a reflexionar sobre la relación entre la acción humana, las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo.

La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que nos envuelven, sumergiéndonos en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Es un entorno inmersivo, donde los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Pozo Santa Bárbara acoge la exposición inmersiva 'Framerate'

El Pozo Santa Bárbara acoge la exposición inmersiva &#039;Framerate&#039;