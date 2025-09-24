El Pozo Santa Bárbara acoge la exposición inmersiva 'Framerate'

Marta Varela Mieres Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Asturias), situado en La Rebaldana, en el valle mierense de Turón, es el primer pozo minero en España reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) con el máximo nivel de protección patrimonial desde 2008.

Desde 2021, ha evolucionado hasta convertirse en un referente para las intervenciones artísticas contemporáneas. El próximo 15 de octubre abrirá de nuevo sus puertas a una experiencia artística única con la instalación inmersiva 'Framerate: Pulse of the Earth' (El Pulso de la Tierra), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual). Una experiencia gratuita que estará disponible hasta el próximo 7 de enero. Se ofrecen visitas guiadas bajo inscripción previa entre octubre y diciembre.

'Framerate: Pulse of the Earth' es una obra de I+D creada en 3D LiDAR time-lapse data que da testimonio de un planeta en constante transformación. Esta tecnología nos permite ser testigos del mundo de una manera que nunca antes lo habíamos hecho ya que aúna la comprensión del tiempo propia del time-lapse —que hace visible los proceso lentos de crecimiento— y el escaneo 3D que produce modelos ultrarrealistas de objetos, lugares o paisajes. A través de un impactante montaje audiovisual de gran formato, la obra invita a reflexionar sobre la relación entre la acción humana, las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo.

La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que nos envuelven, sumergiéndonos en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Es un entorno inmersivo, donde los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio.