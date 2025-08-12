El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones del pozo Figaredo, donde se quiere implantar el centro de materias primas. Pardo

Mieres impulsa una nueva concejalía para diversificar la actividad empresarial

Teresa de la Fuente asume esta labor al frente del área de Proyectos Estratégicos. «El objetivo es generar empleo», afirma el alcalde

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Martes, 12 de agosto 2025, 19:04

El equipo de gobierno de Mieres (IU) anuncia la creación de una concejalía, la de Proyectos Estratégicos. ¿Con qué objetivo nace? «Para impulsar los ... grandes proyectos de futuro para el concejo dirigidos a crear empleo y captar inversiones que permitan diversificar la actividad empresarial en el municipio». De este modo, el jueves se celebrará un Pleno en el Ayuntamiento en el que Teresa de la Fuente tomará posesión como nueva edil –tras la dimisión de Rocío Antela hace unas semanas– y asumirá esta nueva responsabilidad.

