Mieres impulsa una nueva concejalía para diversificar la actividad empresarial

El equipo de gobierno de Mieres (IU) anuncia la creación de una concejalía, la de Proyectos Estratégicos. ¿Con qué objetivo nace? «Para impulsar los ... grandes proyectos de futuro para el concejo dirigidos a crear empleo y captar inversiones que permitan diversificar la actividad empresarial en el municipio». De este modo, el jueves se celebrará un Pleno en el Ayuntamiento en el que Teresa de la Fuente tomará posesión como nueva edil –tras la dimisión de Rocío Antela hace unas semanas– y asumirá esta nueva responsabilidad.

Ampliar Teresa de la Fuente. E. C.

«Teresa de la Fuente tiene muchos años de experiencia en la gestión municipal como responsable de la búsqueda de financiación para los grandes proyectos del concejo», indicó el alcalde, Manuel Ángel Álvarez. «Ahora asumirá responsabilidades políticas como edil y será la encargada de esta cartera de nueva creación, dentro del área de Desarrollo Urbano Sostenible, para liderar las grandes apuestas para el futuro, dentro de nuestra estrategia para captar población y atraer inversiones». Con ello, confía el regidor, se podrá «garantizar calidad de vida y generar empleo». También asumirá la concejalía de Medio Ambiente, que hasta el momento llevaba Nuria Ordóñez.

«El equipo de gobierno de Mieres está movilizando una importante inversión para mejorar la calidad de vida de los vecinos del concejo. Tan sólo en Deportes hay cinco millones de euros en diferentes actuaciones como la transformación de Oñón en el polideportivo más moderno de Asturias o las primeras pistas de tierra batida de tenis de las cuencas en Turón».

Además, por primera vez en mucho tiempo, el municipio también recibe «inversiones empresariales millonarias», como el proyecto de Talleres Alegría. «Acabamos de dar la aprobación inicial al Plan General de Ordenación, que es un paso muy importante para poder contar con un urbanismo moderno y sostenible», afirmó Álvarez. «Por esto es importante contar con una concejalía específica para trabajar en los proyectos estratégicos del concejo, las grandes actuaciones que nos permitirán construir futuro desde Mieres», afirmó Manuel Ángel Álvarez.

Uno de estos proyectos considerados estratégicos, pero del que no hay avances, es el del centro de innovación en materias primas que se quiere implantar, desde hace años, en el antiguo pozo Figaredo con apoyo de la Universidad de Oviedo y los investigadores del campus de Barredo.

La última vez que se abordó este asunto fue en octubre de 2024, cuando el regidor le recordó al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, el compromiso del Principado de impulsar este instituto. Álvarez trasladó entonces que ya se estaba trabajando para que el campus contase con unos laboratorios de primer nivel que permitan impulsar la investigación en materias primas y minería verde. «Queremos que juegue un papel estratégico en la industria porque permitirá producir de forma más sostenible y eficiente», apuntó el alcalde, quien recordó que se sigue a la espera de conocer los planes del Principado para el pozo Figaredo.