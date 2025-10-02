Mieres invertirá 416.000 euros en asfaltados en su zona rural

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la Concejalía de Medio Rural y Mantenimiento que dirige Luis Ángel Vázquez Maseda, ha adjudicado las obras de ... una nueva y esperada fase de asfaltado y mejora de carreteras de la zona rural del concejo. Las actuaciones van a suponer más de 416.000 euros de inversión municipal.

El proyecto incluye obras de renovación y asfaltado en 17 carreteras de pueblos y núcleos rurales de todo el municipio. La idea es llegar a distintos puntos de la zona norte y la ladera oeste del municipio, como a la Güeria San Xuan o el Valle de Turón.

Esta actuación se enmarca en el plan de inversiones que el Consistorio desarrolla de forma continua y progresiva para mantener las carreteras y calles del concejo que, por su dispersión geográfica, cuenta con una amplia red de vías y accesos a núcleos que requieren de un importante esfuerzo inversor para su mantenimiento. En este sentido, desde el Ayuntamiento se trabaja en este plan de asfaltados y mejora de carreteras para llegar de forma gradual a todos los núcleos.

Cada una de las 17 actuaciones previstas se desarrollará teniendo en cuenta las necesidades concretas de la vía, centrándose las obras de forma general en la limpieza, pavimentación y asfaltado, el drenaje y la señalización, así como en otras labores específicas (contención, adecuación de la zona de acera entre otros trabajos), dependiendo de las necesidades de cada vía.

El Consistorio destaca el importante esfuerzo inversor en el asfaltado de calles y carreteras, tanto en el casco urbano como en la zona rural del concejo. En este sentido, hace hincapié en que tiene en marcha la reforma integral de las calles Alfonso Camín y Alas Clarín, con una inversión de 850.000 euros, a la que ahora se suman estos 416.000 euros para la zona rural.