Mieres marca el camino para recuperar y proteger el patrimonio minero

El Espacio Cultural Pozo San José, en el mierense valle de Turón, sirvió este viernes de reunión para más de medio centenar de participantes en ... el Encuentro Patrimonio Minero Común, que reúne a los profesionales que gestionan los principales museos mineros del país. El encuentro ha sido organizado este año por el Ayuntamiento de Mieres con la colaboración de Hunosa y la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara.

En su novena edición, la reunión ha rendido un tributo al fallecido alcalde Aníbal Vázquez, inolvidable figura de la cuenca del Caudal, incorporando su nombre a la jornada. A su llegada, los expertos procedentes de Castilla y León, País Vasco y Andalucía, entre otras comunidades, fueron recibidos en el basculador de la instalación minera para emprender después un recorrido por los principales activos de patrimonio industrial del valle, desde el Pozo Santa Bárbara a una ruta por las monumentales locomotoras de vapor.

El Pozo San José ha sido sede, asimismo, de la celebración de la asamblea anual de los gestores del patrimonio minero. El encuentro ha servido para estrechar vínculos, establecer sinergias y poner retos y oportunidades en común entre los distintos equipamientos. La idea es compartir experiencias y proyectos de futuro con la intención de «cooperar para trabajar en pro de la recuperación y transformación del patrimonio minero, para que nuestro pasado sea el eje del futuro», explicaba el alcalde mierense Manuel Ángel Álvarez. El camino de estos expertos en patrimonio lo expuso el regidor: «Seguir avanzando y sumando propuestas que generen actividad en nuestros municipios».

En este sentido, la directora del museo de la minería del País Vasco remarcaba que Haizea Uribelarrea, de Gallarta, apostaba por «trabajar en conjunto para conservar nuestro patrimonio minero y transmitir a la sociedad la importancia y los valores de la minería». En esta línea, Ángel Lastra, director de la Fundación Cultura Minera de Torre del Bierzo «estas aquí para aprender unos de otros y seguir protegiendo la minería», propuso realizar la siguiente jornada en el Bierzo.

Pozo San José

Este evento coincide con las obras de mejora del pozo San José, en el valle de Turón, con la adecuación del pavimento y jardines y la instalación de aseos.

La sala de maquinas del Pozo San José fue remozada a finales del año pasado para adquirir usos turísticos y culturales e integrarse en la Red de Recursos Culturales de Hunosa de la que también forman parte los pozos Sotón y Fondón, sede del Archivo Histórico de la compañía.