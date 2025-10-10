El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los participantes en el noveno Encuentro Patrimonio Minero Común, Aníbal Vázquez Juan Carlos Román

Mieres marca el camino para recuperar y proteger el patrimonio minero

El Consistorio reunió en el pozo San José de Turón a expertos de toda España con el objetivo de que « nuestro pasado sea el eje del futuro»

Marta Varela

Turón (Mieres)

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:40

Comenta

El Espacio Cultural Pozo San José, en el mierense valle de Turón, sirvió este viernes de reunión para más de medio centenar de participantes en ... el Encuentro Patrimonio Minero Común, que reúne a los profesionales que gestionan los principales museos mineros del país. El encuentro ha sido organizado este año por el Ayuntamiento de Mieres con la colaboración de Hunosa y la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara.

