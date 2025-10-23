Mieres reclama el ciclo de FP en Técnico Superior en Coordinación de Emergencias

La diputada de IU Convocatoria por Asturies Delia Campomanes presentó este jueves en Mieres, junto al alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala Belén Alonso, ... una proposición no de ley (PNL) para la implantación en la localidad del ciclo formativo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias.

La iniciativa, registrada en la Junta General del Principado, busca reforzar la formación pública especializada en gestión de emergencias, prevención de riesgos e intervención ante situaciones críticas. Campomanes destacó que «la emergencia no se improvisa: se planifica, se coordina y se aprende». Subrayando la necesidad de profesionales cualificados que puedan responder a fenómenos cada vez más frecuentes, como los incendios forestales que este año asolaron Asturias.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha asegurado que el concejo tiene todos los elementos necesarios para convertirse en un referente en este tipo o de formación, «creemos que Campus y Formación Profesional tienen que ser los platos fuertes en Mieres». «La apuesta por ampliar la FP y mejorarla es una estrategia de este Gobierno, una estrategia clara».

El regidor se ha mostrado confiado en que Mieres se convierta en el «primer municipio» del norte de España que pueda ofrecer esta formación, algo que «adquiere especial importancia, precisamente por la alta demanda de este tipo de enseñanzas».

La concejala Belén Alonso destacó que la iniciativa responde a un proceso largo y fruto de la improvisación, llevamos dos años trabajando en este tema. Además, defendió, la ubicación de Mieres «cumple con creces y aporta valor añadido a este ciclo de técnico superior en coordinación de emergencias porque tenemos un Campus de Mieres que tiene las titulaciones de Ingeniería Forestal y Ambiental que podrían enriquecer este ciclo formativo». Remarcó además que «está también el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, que añadiría valor añadido, al igual que un parque de bomberos cercano».