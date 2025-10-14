El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las familias junto a los cuadros de los últimos cuatro alcaldes mierenses Marta Varela

Mieres recuerda a sus últimos cuatro alcaldes: «Construyeron nuestro futuro»

Los cuadros de los regidores, realizados por 'El séptimo crío', serán colocados en una pared del Consistorio

Marta Varela

Mieres

Martes, 14 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Mieres reivindicó en la tarde de este martes «la trayectoria, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de sus últimos cuatro alcaldes»: Gustavo Losa, Misael ... Fernández Porrón, Luis María García y Aníbal Vázquez. Así lo expresó el actual regidor, Manuel Ángel Álvarez. Lo hizo presentando a los vecinos, que abarrotaron la Casa de la Cultura de la villa, los cuatro retratos realizados por el artista urbano César Frey, conocido como 'El séptimo crío'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  6. 6 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  9. 9 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»
  10. 10 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres recuerda a sus últimos cuatro alcaldes: «Construyeron nuestro futuro»

Mieres recuerda a sus últimos cuatro alcaldes: «Construyeron nuestro futuro»