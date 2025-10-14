Mieres recuerda a sus últimos cuatro alcaldes: «Construyeron nuestro futuro»

Mieres reivindicó en la tarde de este martes «la trayectoria, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de sus últimos cuatro alcaldes»: Gustavo Losa, Misael ... Fernández Porrón, Luis María García y Aníbal Vázquez. Así lo expresó el actual regidor, Manuel Ángel Álvarez. Lo hizo presentando a los vecinos, que abarrotaron la Casa de la Cultura de la villa, los cuatro retratos realizados por el artista urbano César Frey, conocido como 'El séptimo crío'.

Los cuadros fueron realizados combinando el trazo a pincel con la pintura en espray, apoyándose en fotografías de los regidores. Se plasman en un lienzo blanco enmarcado en un cuadro del mismo color, en cuyo centro se deja ver una columna sobre la que está el retrato. Estos cuatro lienzos forman parte de una obra de mayor tamaño que se concluirá una vez sean colocados en una de las paredes de los pasillos del Consistorio mierense. Como apunta el propio artista, «sobre un fondo blanco, en un gris claro, están dibujadas cuatro columnas formando los arcos de la fachada del Ayuntamiento; colocaremos los cuadros para que se mimeticen».

Antes de esta segunda fase, y una vez que las familias dieron su aprobación a los mismos, se mostraron este martes en la Casa de la Cultura, donde Álvarez puntualizó, mientras se iban descubriendo, que «han gobernado obsesionados con mejorar el presente y construir el futuro, dando lo mejor de sí mismos; tenemos una deuda con todos ellos».

David Vázquez, hijo de Aníbal Vázquez, alcalde de 2011 a 2023, muy emocionado, dijo que, mirando los cuatro cuadros, no cabe duda de que «juntando talento y cariño, el resultado es que parece que los tenemos aquí junto a nosotros». Afirmación que de forma inconsciente ratificó cuando, al pasar por delante del retrato de su padre, no pudo evitar acariciarlo con dulzura y cariño. Al tiempo que se abrazaba al actual regidor, gran amigo del alcalde de las tres mayorías absolutas, que falleció a causa de un cáncer el 12 de noviembre de 2023, a los 68 años de edad.

Su predecesor, el socialista Luis María García, alcalde de 2003 a 2011, único máximo mandatario que continúa vivo de los cuatro homenajeados, «cargado de sensaciones que soy incapaz de identificar», relató el papel del alcalde como «el cargo político más gratificante, más intenso, pero el más complicado, porque lo hacemos las 24 horas al día». Remarcó que la labor de un alcalde quien mejor la puede valorar y reconocer, más incluso que el propio regidor, «es el que lo sucede», afirmación que realizó mirando al actual primer edil, que contestó asintiendo con la cabeza.

Adrián Fernández, hijo del fallecido Misael Fernández Porrón (alcalde de 1995 a 2003), recordó lo orgulloso que estaba su progenitor de Mieres, concejo del que «solo le pudo apartar una enfermedad llamada ELA». El impulsor del campus universitario de Barredo falleció a causa de ella en marzo de 2023, a los 69 años.

La exdelegada del Gobierno, Delia Losa, ejerció de portavoz de su familia, recordando la figura de su padre, el socialista Gustavo Losa (alcalde de 1991 a 1995), fallecido en 2011 a los 83 años. Lo hizo defendiendo la «honestidad» de estos cuatro políticos y puso en valor «a las personas que se dedican a la política, porque la mayoría dedica una parte fundamental de su vida a mejorar la vida de sus vecinos y lo hacen con honradez».

Durante el emotivo acto, que fue despedido con tres canciones asturianas interpretadas por alumnas de la Escuela de Música de Mieres, se palpó la emoción de las cuatro familias de los regidores.