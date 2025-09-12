El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la pasada edición del certamen morciniego de los quesos artesanos asturianos A. F.

Morcín ultima la XXXIV Feria de los Quesos Artesanos, que se celebrará este domingo

La localidad de La Foz acoge este certamen dentro de la programación de la festividad de la Virgen de La Probe

Marta Varela

Morcín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:14

La Hermandad de la Probe y el Ayuntamiento de Morcín tienen todo listo para celebrar este domingo la Festividad de la Virgen de La Probe y la XXXIV Feria de los Quesos Artesanos de Asturias, que tendrá lugar en la localidad de La Foz de Morcín. Más de 50 queserías de toda Asturias estarán presentes, representando a las tres grandes zonas queseras del Principado: occidental, central y oriental.

Las calles de la localidad morciniega se llenaran de fiesta desde las once de la mañana, cuando tendrá lugar el tradicional pasacalles a ritmo de gaita y tambor. Los quesos estarán dispuestos para su prueba y venta en el mercado tradicional, con demostraciones de elaboración de los quesos casín y afuega'l pitu. Al mediodía se rendirá homenaje a a la Virgen de La Probe en la iglesia parroquial. Se elaborará la Mayor Tosta de Quesos Artesanos del Mundo. El pregón correrá a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura, para a continuación hacer entrega de los premios al Mejor Quesu d'Asturias 2025, y el nombramiento de Quesero Mayor de Asturias.

