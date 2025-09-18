Morcín urge adoptar medidas efectivas frente a los ataques del lobo

Los ganaderos morciniegos entienden que los reiterados ataques de lobos lastran el futuro de sus ganaderías. Reclaman medidas efectivas frente a unos daños que se ... ven incapaces de continuar asumiendo. En este sentido, la Junta Ganadera del Ayuntamiento de Morcín, reunida este jueves, manifiesta su preocupación ante la situación que atraviesa el sector ganadero en el concejo debido a la reiteración de ataques de lobo, cada vez más frecuentes en los pueblos.

Aseguran que «estos ataques provocan pérdidas económicas graves», que generan una disminución progresiva de la cabaña ganadera y «comprometen la continuidad de un sector fundamental en el concejo».

Más allá del perjuicio directo a las explotaciones, la junta considera necesario subrayar que la presencia de ganado en el territorio cumple una función esencial en la prevención de incendios. La reciente oleada de incendios en zonas de arboleda y matorral demuestra la importancia de mantener los montes con la actividad ganadera necesaria para controlar la biomasa vegetal. «La reducción de esta actividad incrementaría el riesgo de incendios y con ello el daño ambiental y social», aseguran desde la junta ganadera morciniega.

Una «realidad» que se va a trasladar a la Consejería de Medio Rural y a la Consejería de Ganadería, reclamando «la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la cabaña ganadera del concejo frente a los ataques de lobo», haciendo uso de las previsiones establecidas en el Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2025-26, en el que se concreta que, con carácter general, los controles se dirigirán a aquellos ejemplares que por sus características estén causando daños reiterados, así como alarma social. También que, en las zonas de presencia esporádica, atendiendo al carácter de la misma, las capturas puedan realizarse en cualquier época.

Además, reivindicarán la definición de políticas de prevención de incendios y que se reconozca y valore expresamente el papel fundamental de la ganadería.