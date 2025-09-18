El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guardas durante una cacería de lobos en Morcín en 2011 J.M. Pardo

Morcín urge adoptar medidas efectivas frente a los ataques del lobo

Los ganaderos aseguran que los ataques de lobos «provocan pérdidas económicas graves», que generan una disminución progresiva de la cabaña ganadera

Marta Varela

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:48

Los ganaderos morciniegos entienden que los reiterados ataques de lobos lastran el futuro de sus ganaderías. Reclaman medidas efectivas frente a unos daños que se ... ven incapaces de continuar asumiendo. En este sentido, la Junta Ganadera del Ayuntamiento de Morcín, reunida este jueves, manifiesta su preocupación ante la situación que atraviesa el sector ganadero en el concejo debido a la reiteración de ataques de lobo, cada vez más frecuentes en los pueblos.

