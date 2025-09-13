Un motorista polaco, herido en al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna Ha sido trasladado al HUCA con varias fracturas y policontusiones

P. Á. Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:29 | Actualizado 17:35h.

Un hombre de origen polaco ha resultado herido en una colisión con un turismo en la AS-117 a la altura del Puerto de Tarna, en Caso. El afectado, de 41 años, presentaba varias fracturas y policontusiones por las que ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco antes de las 13 horas. En la llamada, que se recibió a través del 112 de Castilla y León, se indicó que un coche y una moto habían colisionado y el motorista estaba herido. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó la intervención del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Una vez en la zona, la médica rescatadora le administró analgesia y con la ayuda de los bomberos rescatadores se procedió a inmovilizarlo, ya que presenta posibles fracturas en las extremidades. Con el colchón de vacío y la camilla se le porteó hasta el helicóptero. Una vez a bordo se le trasladó al HUCA.

Los efectivos del equipo de rescate dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15.20 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.