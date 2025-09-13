El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias atienden al herido en el lugar del accidente. SEPA

Un motorista polaco, herido en al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna

Ha sido trasladado al HUCA con varias fracturas y policontusiones

P. Á.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:29

Un hombre de origen polaco ha resultado herido en una colisión con un turismo en la AS-117 a la altura del Puerto de Tarna, en Caso. El afectado, de 41 años, presentaba varias fracturas y policontusiones por las que ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco antes de las 13 horas. En la llamada, que se recibió a través del 112 de Castilla y León, se indicó que un coche y una moto habían colisionado y el motorista estaba herido. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó la intervención del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Una vez en la zona, la médica rescatadora le administró analgesia y con la ayuda de los bomberos rescatadores se procedió a inmovilizarlo, ya que presenta posibles fracturas en las extremidades. Con el colchón de vacío y la camilla se le porteó hasta el helicóptero. Una vez a bordo se le trasladó al HUCA.

Los efectivos del equipo de rescate dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15.20 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  10. 10 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un motorista polaco, herido en al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna

Un motorista polaco, herido en al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna