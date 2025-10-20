Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa

El procedimiento judicial por el crimen de un paciente del Hospital Valle del Nalón en 2022 a manos de un compañero de habitación ha ... quedado archivado por la muerte del acusado. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Langreo ha sobreseído el caso por la defunción del detenido, Corsino S. M. un hombre de 87 años que según se desprendió de la investigación realizada por la Policía Nacional mató a golpes al anciano de 92 años que ocupaba la cama de al lado en la planta de hospitalización de enfermos respiratorios porque no le dejaba dormir.

Al parecer, el agresor habría utilizado como arma parte de la estructura de la cama para golpear brutalmente a la víctima, Manuel Serrano, vecino de Pola de Laviana, que tenía principios de demencia. No pudo defenderse, ya que su estado de desorientación había motivado que los sanitarios optasen por colocarle sujecciones para que no se levantase por la noche. Además, el agresor empleó una almohada para asfixiarle. Los hechos ocurrieron de madrugada y no fueron escuchados por los trabajadores.

Una vez cometido el atroz crimen, Corsino S. M. se atrincheró en la habitación obstaculizando la puerta con un mueble. Fue tiempo después, cuando una trabajadora del hospital se disponía a entrar a hacer una visita rutinaria, cuando descubrió que la puerta no se podía abrir. Pidió ayuda a otras compañeras y al entrar en el cuarto descubrieron el horror. Manuel yacía en la cabeza cubierto de sangre, cuyos restos salpicaban paredes y el techo. Nada pudieron hacer por salvarle la vida. «Nos quedamos completamente sobrecogidos y conmocionados», dijeron entonces los sanitarios. La consternación se apoderó del Hospital del Valle del Nalón, al que de inmediato empezaron a llegar responsables del complejo y también agentes de la Policía Nacional. El atacante fue detenido y trasladado a otra habitación, donde quedó custodiado. Al parecer, el detonante del atroz crimen fue la fuerte respiración de la víctima, que no dejaría descansar a Corsino S. M., natural de Sama y que tenía un carácter fuerte y explosivo. Así lo atestiguaron sus antiguos compañeros de las residencias geriátricas en las que vivió los años anteriores a cometer el homicidio.

Cárcel de Asturias

La titular del juzgado de Instrucción 1 de Langreo, a petición del ministerio fiscal, dictó dos días después una orden de ingreso en prisión, provisional y sin fianza para el arrestado. Ingresó en el área de enfermería del centro penitenciario de Asturias cuando recibió el alta hospitalaria y allí permaneció hasta su fallecimiento.

Con la muerte del único acusado se dictó un auto de sobreseimiento libre, lo que implica el archivo definitivo del procedimiento por vía penal.