El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un agente de la Policía Nacional en el hospital del Valle del Nalón tras el homicidio de un hombre de 90 años en una de las habitaciones. E. C.

Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa

Corsino S. M., de 87 años, acabó a golpes con la vida de Manuel Serrano, de 92, porque no le dejaba dormir por sus ronquidos

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:54

El procedimiento judicial por el crimen de un paciente del Hospital Valle del Nalón en 2022 a manos de un compañero de habitación ha ... quedado archivado por la muerte del acusado. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Langreo ha sobreseído el caso por la defunción del detenido, Corsino S. M. un hombre de 87 años que según se desprendió de la investigación realizada por la Policía Nacional mató a golpes al anciano de 92 años que ocupaba la cama de al lado en la planta de hospitalización de enfermos respiratorios porque no le dejaba dormir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  4. 4

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  7. 7

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  8. 8 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  9. 9 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  10. 10 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa

Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa