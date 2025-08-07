Foro pide que se depuren responsabilidades tras la muerte de mil truchas en Laviana

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, arremetió contra «la irresponsabilidad, desidia y negligencia del Gobierno del Principado», ... tras conocerse la muerte de cerca de un millar de truchas en el centro de cría de Laviana, gestionado por la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, por la falta de agua procedente del canal de Coruxera.

«El río Nalón arrastra un caudal inasumible desde hace semanas, las denuncias se han repetido, y nada se ha hecho. Hasta que, como era previsible, ha pasado lo que se veía venir: un desastre ecológico y una vergüenza institucional», lamentó Pumares. Tras haberse constatado la muerte de 600 truchas reproductoras y 300 alevines, Pumares recordó el «inmenso esfuerzo de los pescadores locales, que durante todo el año han trabajado para cuidar, criar y liberar vida en nuestros ríos» y lamentó que «el abandono del Principado lo ha echado todo por tierra».

Ante esta situación, reclamó la depuración inmediata de responsabilidades en la consejería competente, la puesta en marcha inmediata de medidas urgentes de recuperación del canal de Coruxera y la garantía de caudal mínimo para el centro ictiológico, así como la colaboración activa con la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón para reparar los daños y asegurar la continuidad de su labor repobladora. «Los gestores públicos deben responder por su inacción», dijo.