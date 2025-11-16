Música y cocina se unen en un nuevo viaje por el Sotón

El pozo Sotón, en El Entrego, atesora en la antigua lampistería y en la casa de aseos un espacio que recorre la historia ... de Hunosa. Se trata del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería de la hullera (CEMM), que muestra de una forma didáctica la historia de la minería en Asturias. Un museo vivo que propone un viaje a la vida minera de los años 60.

Un centro que, en la actualidad, ofrece una interesante propuesta que combina el sonido de la minería, con impresionantes interpretaciones en directo de Anabel Santiago y el grupo Compañeras, con el sabor minero ofrecido por el cocinero Marcos Cienfuegos a través de cinco bocados mineros y una bebida «reconstituyente». Si a esto se le une el buen saber y el trato exquisito a la historia del personal del centro que guía toda la visita tenemos una experiencia inigualable: Sonido, sabor y saber minero.

Comienza la aventura en la lampistería, con el sonido del grupo Compañeras que sirve de preludio al conocimiento de esta estancia de gran importancia en el día a día del minero. Antes de partir a la casa de aseos, un bombón creado por Cienfuegos endulza la visita. Con la mirada en el techo visualizando la ropa de los mineros colgada para secar, la voz de Anabel Santiago relata la historia de un joven que muere en la mina. Al tiempo que se observa el dolor de su madre recogiendo la ropa de su hijo. Los visitantes, con el corazón encogido, continúan escuchando y observando fotografías históricas mientras la guía les adentra en una historia que no debe ser olvidada.

Los visitantes, ya en la piel de los mineros, continúan el recorrido por una estancia que simula la soledad, el frío y la oscuridad del interior de la mina. La explicación de cómo se extraía carbón en las minas y de su peligrosidad da paso a la sentida interpretación de la mítica canción Santa Bárbara Bendita en la voz de Santiago.

Una reinterpretación de la tradicional sopa de ajo de Cienfuegos logra recomponer a los participantes en este recorrido. Continuando hacia la zona dedicada al trabajo, y no siempre visible, de las mujeres en la mina. Zona que suscita muchas preguntas de la gente, ya que, como reconocen las guías, es uno de los aspectos «menos conocidos de la historia minera».

El recorrido llega a su fin a través del sabor; en una cocina de carbón, típica de barriada minera, el chef de Bocamina deleita con una bebida a base de manzana, un bocado de carrilleras con afuega´l pitu y dos suculentos postres que ponen el sabor dulce a una visita que atrapa.

Ha transcurrido hora y media de historia de la minería, pero los visitantes tienen claro que hablarán de ello durante semanas. Una experiencia para vivir.