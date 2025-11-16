El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los momentos del recorrido, con la actuación de Anabel Santiago, apoyada en la vagoneta M. Varela

Música y cocina se unen en un nuevo viaje por el Sotón

El espacio ofrece una visita teatralizada en la que traslada al visitante a los años 60, y se le involucra en la historia minera

Marta Varela

Marta Varela

El Entrego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:17

El pozo Sotón, en El Entrego, atesora en la antigua lampistería y en la casa de aseos un espacio que recorre la historia ... de Hunosa. Se trata del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería de la hullera (CEMM), que muestra de una forma didáctica la historia de la minería en Asturias. Un museo vivo que propone un viaje a la vida minera de los años 60.

