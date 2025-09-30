El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta vecinal en Pola de Laviana contra la fusion de áreas sanitarias M. Varela
Sanidad en Asturias

El Nalón rechaza la fusión de áreas sanitaria: «Las listas de espera crecerán»

«Nos están dando cita para doce días como mínimo», apuntan los vecinos en la protesta de Pola de Laviana

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Laviana

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:24

El centro de salud de Pola de Laviana acogió este martes el regreso de las concentraciones convocadas por la Plataforma por la sanidad ... pública del área VIII, el valle del Nalón, que rechaza la fusión de áreas sanitarias que están en marcha. En torno a un centenar de vecinos se unieron para escenificar este rechazo y fue el portavoz de este movimiento, David García, quien lo argumentó: «La fusión de áreas en sólo tres grandes centros significará un aumento en las ya abultadas lista de espera», principalmente, dijo, en la parte hospitalaria.

