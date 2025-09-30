El Nalón rechaza la fusión de áreas sanitaria: «Las listas de espera crecerán»

El centro de salud de Pola de Laviana acogió este martes el regreso de las concentraciones convocadas por la Plataforma por la sanidad ... pública del área VIII, el valle del Nalón, que rechaza la fusión de áreas sanitarias que están en marcha. En torno a un centenar de vecinos se unieron para escenificar este rechazo y fue el portavoz de este movimiento, David García, quien lo argumentó: «La fusión de áreas en sólo tres grandes centros significará un aumento en las ya abultadas lista de espera», principalmente, dijo, en la parte hospitalaria.

Unas lista de espera que, como apuntaron los propios vecinos de Laviana, ya en el centro de salud de esta localidad, en Atención Primaria, «nos están dando cita para doce días como mínimo después de haberla solicitado«. »Más sangrante son algunos casos de esperas superiores a los dos años para realizar intervenciones habituales«, como le ha ocurrido a un lavianés que aguardó casi dos años y medio para una consulta oftalmológica en el Hospital Valle de Nalón. Tres reclamaciones después y la mediación de la Plataforma por la Sanidad hicieron posible la consulta.

El movimiento vecinal se pregunta «cómo es posible que este tipo de situaciones ocurran» y tiene claro que no van a permitir que «la sanidad pública se deteriore», aunque para ellos la fusión de áreas ya significa «un deterioro o al menos un grave inconveniente para los vecinos», porque explican «nuestro hospital de cabecera ya es el de Cabueñes en Gijón, cuando la comunicación con dicha ciudad es mala, y los desplazamientos serán complicados para muchos vecinos».

La protesta volvió a servir, además, de reivindicación al Principado para que aumente el presupuesto sanitario, poniendo énfasis en la contratación de más especialistas para los hospitales, y más médicos para los centros de salud, sin olvidar tanto de la promesa de mantener todos los consultorios periféricos de la amplia zona rural, así como de la «imprescindible inversión en material sanitario». Las concentraciones continuarán en las próximas semanas en otros puntos de la comarca.