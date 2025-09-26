El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detenidas madre e hija en un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

La Policía Nacional intervino 22 papelinas de cocaína, dos bolsas con 20 gramos de la misma sustancia, una tableta de hachís de 80 gramos, 670 euros en efectivo y material tecnológico para vigilar la entrada al inmueble

Marta Varela

Langreo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:59

Desarticulan un narcopiso en el barrio de Pando, en La Felguera, y detienen a dos mujeres, madre e hija, acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación de la Policía Nacional comenzó a finales de agosto, tras las quejas vecinales por la presencia de consumidores de droga en un parque infantil y la aparición de restos de consumo en la zona cercana al cementerio, donde vivían dos mujeres que consideraban sospechosas. Ante la alarma social, la Comisaría de Langreo–San Martín del Rey Aurelio activó un dispositivo de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial que permitió confirmar la existencia de un punto negro de venta de cocaína en una vivienda de Otero-Pando.

El operativo culminó este miércoles por la mañana con la entrada y registro de la vivienda. En el interior se intervinieron 22 papelinas de cocaína preparadas para la venta, dos bolsas con 20 gramos de la misma sustancia, una tableta de hachís de 80 gramos, 670 euros en efectivo y material tecnológico para vigilar la entrada al inmueble. Además, se descubrió una tienda de campaña habilitada como fumadero, utilizada por los compradores para consumir droga en el interior de la finca.

Las detenidas, además de enfrentarse a cargos por tráfico de drogas, serán procesadas por defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba conectada ilegalmente a la red. Este viernes ambas pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Langreo.

