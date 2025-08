«Navegar en Tanes sólo fue una ilusión», lamentan los vecinos de Caso

Las décadas de lucha e ilusiones de los vecinos del concejo de Caso, y del valle del Nalón en general, para que las aguas del ... pantano de Tanes fuesen navegables y constituyesen un motor para el turismo en la comarca no han dado los resultados deseables.

Este es el segundo verano en que en estas aguas se puede navegar (sobre el papel), pero al acercarse a la zona de los pantalanes la imagen es «desoladora», apuntan los vecinos. Ya ni siquiera está permitido bajar a la zona del embarcadero principal, que ya tuvo problemas de hundimiento; el segundo ni siquiera está colocado. Un cartel del Ayuntamiento de Caso advierte: «Peligro de derrumbe».

Sobre el papel, este embalse es navegable, incluso se imparten cursillos, pero la realidad es que no ha cumplido ninguna de las expectativas vecinales ni empresariales, y el turismo, lejos de crecer, se ha estancado. Los vecinos aseguran que sólo el club de piraguas de Caso está tirando por revitalizar la zona: «Organizan cursillos, cuatro este verano, pero las piraguas nunca llegan a Tanes. Están por donde la cola del pantano, en Coballes, y van hasta Linares».

Las restricciones impuestas por el Principado para el uso de estas aguas han terminado, como temían los vecinos, por dinamitar las esperanzas de que el concejo despegase a nivel turístico. «Se acogieron a lo de piraguas cautivas para distraernos y, al final, la navegación como se pedía no existe». En 2023, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamaba a las administraciones que se autorizase la puesta en marcha de acciones que permitiesen que el embalse de Tanes fuese considerado zona lúdica, recreativa y turística, y no se limitase sólo al uso deportivo, ante la certeza de que con estas limitaciones no se atraería turismo.

Mientras, muchos turistas, como Mario Portillo y su familia, llegados de Madrid, preguntan en Tanes qué pueden hacer en el pantano con los niños. «Nos contestaron que nada, y no lo entendíamos. Es increíble que, con este paisaje y tanta agua, sólo podamos pasear y lejos del pantano».