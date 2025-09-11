«Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado Operado en junio de 2024 necesitó una colostomía que iba a durar seis meses. No tiene fecha de operación

Marta Varela Langreo Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:08

«Me llamo Arturo González Zapico y soy vecino de Sama de Langreo desde que nací hace ya 37 años, precisamente en el Hospital Valle ... del Nalón en el que casi pierdo la vida por una negligencia». Así comienza este langreano a contar sus peripecias sanitarias desde 2024. González asegura que sigue «confiando» en la sanidad pública, pero que da este paso porque, incide, «necesito recuperar mi vida». Para ello necesita que se le practique una reversión intestinal laparoscópica, una cirugía mínimamente invasiva por la que lleva esperando «quince meses». «A pesar de que mi cirujana la ha solicitado en varias ocasiones, me dicen que la saturación que hay en el HUCA imposibilita que me la practiquen». Esto se debe a que su intervención «no la consideran prioritaria». Pero para este langreano, dicha intervención «me permitirá volver a vivir». «Soy autónomo y tuve que cerrar mi negocio... Ahora preparo oposiciones y paseo por Sama, poco más puedo hacer», explica cabizbajo. Su preoperatorio, tras seis meses, ha caducado y tendrá que volver a hacerlo de nuevo, lo que supone un nuevo retraso; y eso, puntualiza, «si me llaman». «Me operaron el 14 de junio de 2024 y me dijeron que la colostomía era temporal, unos seis meses. Llevo quince».

Su odisea comenzó el 26 de mayo de 2024 cuando ingresó en el Hospital Valle del Nalón con un cuadro agudo de divirticulitis e inicios de perforación intestinal. Después de 16 días hospitalizado pidió el traslado al HUCA. Ingresó el 14 de junio a las siete y media de la tarde y fue operado de urgencia a las once de la noche. Recuerda que a los pies de su cama le dijeron: «Arturo, no traemos buenas noticias». Tenía el colon perforado y una infección descontrolada. Tras una operación de cuatro horas que, asegura, «me salvó la vida», este langreano pensó que ya nada podría ir mal. La recuperación fue satisfactoria y en febrero de 2025 estuvo listo para ser operado con el preoperatorio realizado. Pero ahora la saturación del HUCA ralentiza su total recuperación: «Estoy de baja médica con mi vida paralizada solo quiero que me operen y volver a la normalidad. Lo necesito».

