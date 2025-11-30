El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El castillete del pozo San Vicente, a sus pies la estructura que serviría para adecuar un ascensor o una vieja locomotora. M. Vareña

La nueva directora del Museo de la Minería, ante el reto de la ampliación diseñada en 2002

Hubo una rehabilitación y se construyó un trazado ferroviario bajo tierra hasta el cercano pozo San Vicente. Veintitrés años después no hay nada

Marta Varela

Marta Varela

Langreo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:22

La maleza lleva años ocultando uno de los tesoros de San Martín del Rey Aurelio: el pozo San Vicente. Su total abandono ... indigna a los vecinos de la parroquia de Linares.

