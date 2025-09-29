La nueva Ordenanza de Derechos Ciudadanos de Langreo, a debate con los vecinos

El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha en las próximas semanas una ronda de encuentros con vecinos para explicar y debatir el nuevo borrador ... de la Ordenanza de Derechos Ciudadanos, un documento que sustituye a la «ordenanza de convivencia» y que impulsa la concejalía de Juventud.

La intención del consistorio con este documento ha sido la de marcar una diferencia clara con las normativas punitivas que se han implantado en otras ciudades. Así, en lugar de centrarse en prohibiciones y sanciones, Langreo «quiere construir una herramienta de sensibilización, reeducación y participación, donde la ciudadanía sea la protagonista».

El regidor langreano, Roberto Marcos García, remarca que «una de las mejores formas de intervenir en la sociedad es desde la participación y la coeducación ya que la experiencia demuestra que las personas responden de manera más positiva cuando se les implica en lugar de imponerles prohibiciones».

La nueva ordenanza recoge un conjunto de medidas destinadas a reforzar la convivencia y el respeto mutuo. Entre los aspectos que se abordaran está la adopción de medidas que lleven «a la abolición de la prostitución en los espacios públicos del concejo», así como a eliminar y sancionar «conductas de acoso tanto sexual como por raza en calles y lugares públicos», explicó la concejala de Juventud, Marina Casero.

Así, uno de los principales ejes será la puesta en marcha de una campaña publicitaria de sensibilización contra el acoso sexual, que servirá para visibilizar y prevenir este tipo de conductas.

También se reforzará la concienciación sobre la limpieza o el excesivo ruido en los espacios públicos y la tenencia responsable de mascotas, que ya es sancionable en la Ordenanza municipal de limpieza, recordando que el cuidado del municipio es una tarea compartida.

Otro de los proyectos destacados será la convocatoria de un concurso de grafitis para aficionados para recuperar espacios degradados o con pintadas ofensivas, como explicó Casero. Según señaló, «podríamos contratarlo, pero queremos que todas las personas con capacidad creativa puedan participar de manera amateur en esta recuperación colectiva».

Con la ciudadanía como protagonista de esta ordenanza, el consistorio convocará un Premio de Valores Cívicos, que tendrá dos vertientes: una dirigida al alumnado de los institutos de secundaria del municipio y otra abierta a candidaturas presentadas por la ciudadanía.

El equipo de gobierno trabaja además en la iniciativa Patios Abiertos, que permitirá que las instalaciones exteriores de colegios estén disponibles por las tardes, convirtiéndose en espacios de ocio seguro.

La concejala recordó además que se ha trabajado con los grupos de Participación Infantil y Adolescente (PIA) para dar un nuevo enfoque al uso de los espacios públicos. «En otras ordenanzas es habitual leer frases como 'queda prohibido jugar al balón en los parques'. Sin embargo, aquí hemos diseñado carteles en los que, además de recordar esta limitación, se ofrecen alternativas reales de juego, como saltar a la comba o jugar al escondite, en aquellas zonas donde el balón no es posible».

La ordenanza, que pone el acento en la defensa de los derechos fundamentales y en la responsabilidad compartida en el uso de espacios públicos, tiene como pilares fundamentales el fomento de una sociedad inclusiva y el respeto a la dignidad de las personas; así como la apuesta por buenas prácticas en la vía pública usando adecuadamente los espacios y respetando las instalaciones y equipamientos.

El Ayuntamiento subraya que estas iniciativas no implican que no se vayan a aplicar sanciones cuando corresponda, pero sí dejan claro que «la prioridad será la prevención, la educación y la participación como vías de mejora de la convivencia». Será en unas semanas cuando comiencen los contactos con los vecinos en poblaciones como Riaño Barros, Tuilla, Lada, La Felguera, Sama y Ciaño.