El nuevo centro de salud de Sotrondio entrará en servicio el 8 de enero

Ya haya fecha para la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Será el próximo ... 8 de enero.

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, ha visitado las obras, que están a punto de concluir, junto con la gerente del área sanitaria del Nalón, Lidia Clara Rodríguez.

En las próximas semanas, se procederá a equipar el centro y se realizarán los trámites necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones. La ciudadanía recibirá una carta de la gerencia del área sanitaria del Nalón con información sobre la fecha de apertura del nuevo equipamiento y sus servicios.

También se están terminando los trabajos de urbanización de la parcela y se están colocando las aceras según los requerimientos del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

El equipamiento

El nuevo edificio se distribuye en tres plantas y ofrecerá unas instalaciones más modernas y confortables para profesionales y usuarios.

La planta baja albergará el área administrativa, que será más accesible, y un amplio vestíbulo de entrada. También acogerá la unidad de fisioterapia, que contará con una consulta y un gimnasio, así como una unidad integral de atención a la mujer, dotada con dos consultas y sala de preparación al parto. En el mismo piso se situarán la unidad de apoyo asistencial, con salas para extracciones, tratamientos y nuevas tecnologías, y un área independiente para urgencias con consultas médicas y de enfermería, sala de observación y una zona de descanso para el personal de guardia. Cada unidad dispondrá de salas de espera diferenciadas.

En el primer piso se ubicarán cuatro consultas de medicina general, tres de enfermería y tres salas polivalentes, todas con sus respectivas zonas de espera. Igualmente, en el primer piso se distribuirán las unidades de pediatría —con dos consultas y sala de espera específica— y de salud bucodental, que incluirá consultas de odontología e higiene dental, además de su propia sala de espera. La dotación de la planta se completa con un espacio destinado a actividades de educación para la salud comunitaria y el despacho del trabajador social.

Por último, la segunda planta se reservará para el uso del personal sanitario, por lo que contará con una sala de estar, vestuarios con taquillas, despachos de dirección y coordinación de enfermería, así como sala de reuniones.