El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres encara su recta final

La imagen de la mierense avenida de México presenta cambios significativos: dos grandes edificios aventuran que está próxima la apertura del nuevo cuartel de ... la Guardia Civil de Mieres, pendiente de los remates finales.

El edificio de viviendas está prácticamente terminado y el cuartel propiamente dicho va por el mismo camino. La actividad es frenética en las últimas semanas, lo que augura que la obra civil estaría a punto de concluir para dejar paso a la adjudicación del mobiliario y los servicios.

Las expectativas son buenas. Las previsiones que se manejan apuntan a que incluso el nuevo cuartel podría entrar en funcionamiento antes de finales de año; de iniciarse el proceso de adquisición e instalación de mobiliario y equipos. Si bien las lentas tramitaciones hacen pensar que la fecha más probable sería en el primer trimestre de 2026. Previsiones que no han sido confirmadas por el Ministerio del Interior que aún no se ha pronunciado a este respecto.

A día de hoy puede apreciarse que los trabajos ya encaran su recta final. Arrancaron en febrero de 2021 y deberían haber terminado en el verano de 2022, hace tres años. Debido a la aparición de aguas subterráneas las obras quedaron estancadas varios meses. En noviembre de ese año arrancaron por segunda vez, pero volvieron a paralizarse en septiembre de 2023.

Y, ya por fin, los trabajos se retomaron, por tercera vez, hace poco más de un año, adquiriendo un buen ritmo de ejecución. La actuación se reinició en mayo de 2024 tras seis meses de parón para abordar «mejoras en eficiencia energética».

Además, el proyecto tardó en fraguarse más de una década, ya que el viejo cuartel tuvo que ser desalojado de urgencia a principios de 2011 por seguridad debido a su avanzado estado de deterioro. En menos de cinco meses se cumplirán tres lustros lo que la dotación comarcal de la Guardia Civil, se traslada de forma provisional a las instalaciones del viejo centro de salud Sur de la ciudad, en la calle Alfonso Camín, pegadas a la Comisaría de la Policía Nacional, donde en la actualidad desempeñan su trabajo cerca de un centenar de agentes.

Cambios

La historia del cuartel que ahora se intuye tras las vallas está llena de baches que parecían insalvables a tenor del tiempo que se invirtió en superarlos. Así, en 2011 dejó de prestar servicio para dar comienzo a una nueva edificación. Pero no fue hasta 2015 cuando se comenzó a retirar el amianto para proceder al derribo el viejo edificio. Se necesitó un año más para contar con una partida presupuestaria que aventurase que el inicio de las obras estaba cercano.

De nuevo hubo que esperar, y no fue hasta 2021 cuando se iniciaron los primeras obras. Cuando comenzaban a coger ritmo se paralizaron por bolsas de agua subterráneas, un problema que habían adelantado los vecinos de la zona. Más de un año fue necesario para encontrar la solución, y así en noviembre de 2022 las máquinas volvían a sonar en la parcela. Tan solo diez meses después, en septiembre de 2023, se volvían a detener, hasta la primavera de 2024 se produjo el empujón definitivo que parece finalizará el proyecto en los próximos meses.