Estado actual de los Talleres del Conde. M. V.
Langreo

La obra del ferial de Talleres Conde estará lista este mes

El Ayuntamiento de Langreo añadió un modificado para mejorar las comunicaciones por fibra y el control de vigilancia por valor de 7.260 euros

Marta Varela

Marta Varela

Langreo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:42

El proyecto para transformar los antiguos Talleres del Conde en el recinto ferial de Langreo se prevé que esté finalizado este mismo mes. ... Los trabajos están afrontando un modificado ya que el Ayuntamiento incorporó cambios en la obra, con un presupuesto de 7.260 euros, para añadir una nueva instalación de fibra óptica , así como para actuaciones vinculadas con el control de accesos y vigilancia.

