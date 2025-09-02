La obra del ferial de Talleres Conde estará lista este mes

El proyecto para transformar los antiguos Talleres del Conde en el recinto ferial de Langreo se prevé que esté finalizado este mismo mes. ... Los trabajos están afrontando un modificado ya que el Ayuntamiento incorporó cambios en la obra, con un presupuesto de 7.260 euros, para añadir una nueva instalación de fibra óptica , así como para actuaciones vinculadas con el control de accesos y vigilancia.

El alcalde de Langreo, Roberto García, explicó que «hemos pedido un aumento de plazo hasta el mes de diciembre pero desde la empresa que ejecuta los trabajos nos asegura que salvo imprevistos estarán finalizadas en plazo, es decir ahora en septiembre».

Este es el primer paso para que este espacio se convierta en el ferial que Langreo lleva años esperando. Al tiempo que se ejecutan los trabajos desde el Ayuntamiento ya se trabaja en dotarlo de contenido «estamos analizando todos los eventos que se puedan celebrar en este recinto. Esperamos contar con una amplia programación todo el año», remarcó el regidor langreano.

Al mismo tiempo, se ultiman los pliegos para sacar a licitación «un sistema de vigilancia para evitar actos vandálicos sobre los trabajos ya realizados», puntualizó García. También se pretende incluir una partida presupuestaria en las próximas cuentas municipales «para dotar de contenido al espacio, como es el caso del mobiliario». Licitaciones que se espera puedan ir desarrollándose al tiempo que se ultiman los últimos trabajos.

De los 7.711 metros cuadrados que ocupará el futuro recinto ferial de Langreo, alrededor de 2.827, que son poco más de un tercio, estarán en un pabellón cerrado. Diseñado para albergar actividades empresariales, comerciales, culturales y expositivas.

El resto estará cubierto, pero abierto por los lados. El diseño permite que el pabellón se pueda dividir en tres espacios más pequeños, con entre 764 y 820 metros cuadrados. Este nuevo espacio se concibe como un punto de encuentro estratégico para el tejido económico local y regional.