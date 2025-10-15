El Pozu Santa Barbara estrena una instalación inmersiva sobre la transformación del paisaje

El Centro de Experiencias Artísitcas Pozu Santa Bárbara (PZSB), en Mieres, inauguró este miércoles una nueva instalación inmersiva que aborda el continuo ... cambio y transformación de nuestro entorno: 'Framerate: Pulse of the Earth (El Pulso de la Tierra)'.

Es la creación de un estudio londinense, ScanLAB Projects, compuesta de vídeos multicanal en tres dimensiones que hablan de la importancia de la acción del hombre en el medio natural, además del paso del tiempo a través de los paisajes británicos.

La instalación ha estado en galerías y festivales en Londres, Venecia, Luxemburgo, Montreal, Nueva York y Taipei. Ahora llega a Mieres, donde se podrá visitar hasta el 7 de enero, con entrada gratuita. Está organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de LEV, Laboratorio de Electrónica Visual. «Es un tributo vivo, una herramienta de investigación y una invitación a contemplar el mundo con nuevos ojos», dicen sus creadores.