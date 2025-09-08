El pregón a la Virgen de El Carbayu pide «mas empresas y empleo» para Langreo

Ni el frio, ni el viento ni lluvia acabaron con los festejos en honor a la Virgen de El Carbayu, en Langreo. A pesar del ... mal tiempo, el ambiente se mantuvo desde por la mañana, a medida que la localidad del mismo nombre se llenaba de vecinos de todo el municipio, listos para celebrar una fiesta que, según documentos históricos, cumple 396 años.

Este año, el pregonero fue Juan Fombella, en representación de la empresa familiar Cerámicas del Nalón que fue nombrada Langreana de Honor en la última edición.

Fombella aprovechó la presencia de todos los vecinos no sólo para destacar El Carbayu, sino también para instar a la mejora del concejo. Pidió al Principado -a

la vez de mandar un deseo a la virgen- «más empresas para Langreo», algo que se traduce en «empleo» para los ciudadanos, muy necesario tanto en la zona como en el resto de Asturias.

Habló de las dificultades del sector en los últimos años, desde la salida del covid, pasando por la subida del coste energético y de materiales, «hasta los aranceles de Trump». Sin embargo, añadió, «el problema más grave que afecta a todas las empresas asturianas es la factura fiscal que pagamos», es «injustificable y, si se me permite decirlo, incluso confiscatoria», lo cual acaba provocando un desequilibrio y «perder competividad» con el resto de España. Por lo que volvió a pedir al Gobierno del Principado que tomara medidas.

Por su parte, el alcalde de Langreo, Roberto García, quiso aprovechar El Carbayu no sólo para destacar la festividad, sino también los proyectos que tras «muchos años estancados, a base de tesón se ha avanzado en ellos», incluyendo aquí el soterramiento de las vías y la próxima urbanización de los terrenos liberados de Adif, que esperan puedan comenzar «muy pronto». Además, aprovechó el deseo a la Virgen para mandar «un mensaje de esperanza y dar un paso en firme para el fin del genocidio en Gaza».

Tras la entrega del Langreano de Honor de este año a Ramón Secades, quien lo dedicó a su esposa y compañeros del Club de Fútbol San Esteban de Ciaño, habló al publico la organización de las fiestas.

Fue un día en el que la sociedad de festejos, a través de su presidente, Julio González, quiso explicar las complicaciones para organizar un evento de este tipo sin el suficiente apoyo municipal, además de criticar la falta de apoyo del alcalde. «No puede ser que una fiesta para miles de vecinos la organicen sólo cuatro personas», reprochó. A García en concreto señaló la «incongruencia» de su proceder, «cuando era el responsable del santuario exigía al Ayuntamiento todo tipo de limpieza y de decoro como se merece el pueblo», mientras que «este año, nos deja sin pintar farolas, mesas y bancos; lo más indignante, nos dicen sus técnicos, es que no pintan ni reparan los baños porque son propiedad de la diócesis», reprochó.

«¡Qué doble vara de medir! Cuando soy cura, que los pinte el alcalde. Cuando sea alcalde, que los pinte el cura. Ya que yo no seré nunca ni cura ni alcalde, solo le deseo que sea usted el próximo presidente de la Sociedad de Festejos de El Carbayu para que al igual que hice yo, los pinte usted», añadió en su discurso. Quiso protestar por el proceder del actual rector del santuario, Luis Fernández, a quién reprochó su falta de colaboración.

Por su parte, el cura criticó el «maltrato» de la ermita durante la organización de las fiestas y durante el desarrollo de las mismas «con decibelios de ruido, supuestamente música, con basura y con rotura de vidrieras a esta joya».

Finalmente, el alcalde, tras las duras palabras de la sociedad de festejos, añadió que, en plenas fiestas, aquel «no era el mejor momento» para lanzar la queja, pero sí quiso destacar que en el Ayuntamiento «siempre estamos abiertos a dialogar» y disculpó algunos de los términos empleados por González, atribuyéndolos a la «calentura del momento».