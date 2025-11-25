El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
El corredor del Nalón, a su paso por Langreo. M. V.

El Principado acometerá un desdoble parcial del corredor del Nalón y construirá carriles en los cruces

El consejero Calvo sostiene que «la actuación no podrá ser uniforme» y que se iniciará el proceso de licitación en 2026

Marta Varela

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:58

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, expresó este martes en sede parlamentaria su confianza en que el próximo ejercicio, ... es decir, en 2026, se pueda licitar la «transformación» de la autovía AS-117, más conocida como el corredor del Nalón.

