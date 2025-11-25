El Principado acometerá un desdoble parcial del corredor del Nalón y construirá carriles en los cruces

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, expresó este martes en sede parlamentaria su confianza en que el próximo ejercicio, ... es decir, en 2026, se pueda licitar la «transformación» de la autovía AS-117, más conocida como el corredor del Nalón.

Una transformación que no se corresponderá con el desdoblamiento que piden usuarios y Ayuntamiento de Langreo, ya que el propio consejero apuntó que «la actuación no podrá ser uniforme». Respecto a los poco más de tres kilómetros y medio en los que sí se prevé actuar, explicó que «habrá zonas en las que la actuación podrá ser más ambiciosa y otras en las que se tendrá que actuar sobre las intersecciones con un carril adicional».

En266 una comparecencia en la Junta General para informar, a petición del PP, sobre el nivel de cumplimiento y la revisión del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA), Calvo dijo que la actitud del Gobierno asturiano es «realista y responsable». El trabajo, añadió, sigue «en el ámbito técnico» y se comunicarán sus avances cuando se completen esas labores.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, por su parte, volvió a calificar como una «prioridad» el desdoblamiento del corredor del Nalón y señaló que el PIMA es una herramienta «útil e imprescindible», si bien el hecho de que cuestiones «aparentemente prioritarias» en el mismo caigan «en el olvido» no «ayuda» a su «credibilidad».

Se trata de unos trabajos que en 2023 el Principado anunciaba que preveía iniciar con el estudio de trazado y de impacto ambiental para el desdoblamiento del corredor del Nalón entre Sama y El Entrego, tramo en el que el nivel de accidentes graves es más habitual.

Ya advertía el Principado entonces que esta iniciativa no costaría menos de 60 millones de euros y que estaría condicionada a las posibilidades presupuestarias. El desdoblamiento de la AS-117 entre estas dos localidades, en un tramo de poco más de 3,6 kilómetros, está incluido en el plan director de carreteras con un presupuesto de 41 millones de euros, que ya se ha quedado corto.

Menos accidentes

En los últimos tres años han fallecido a causa de accidentes de tráfico en el corredor del Nalón un total de ocho personas. El accidente más grave registrado en esta vía rápida, y que motivó la adopción de medidas de seguridad, fue el que se produjo el 31 de enero de 2024, cuando una mujer de 68 años y su hijo de 39 fallecían cerca del puente atirantado, en el concejo de Langreo. Este suceso reactivó la reclamación del desdoblamiento de esta vía rápida.

Desde el Principado se implementaron tras aquel accidente varias medidas encaminadas a reducir la velocidad en el tramo con mayor número de accidentes, es decir, entre los concejos de Langreo y Laviana. Según los datos aportados por el Principado y recogidos en los mapas de aforos, la velocidad media en la principal vía de este valle minero se sitúa entre los 80 y los 90 kilómetros por hora desde 2020, desde Laviana a Riaño, tramo que ahora está limitado a 80 kilómetros por hora y por donde circulan a diario una media de 15.243 vehículos. Para ello se comenzó pintando una línea continua roja, impidiendo también el adelantamiento, y se prosiguió colocando bolardos sobre esa línea central.

Una tercera medida que se anunció fue la colocación de un radar de tramo, que fue instalado precisamente en el que se pretende transformar. Si bien, por el momento no ha entrado en funcionamiento, aunque los dispositivos electrónicos de los vehículos sí lo recogen como «zona de velocidad limitada».