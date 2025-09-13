El tráfico en el corredor del Nalón apenas crece desde 2020 con la velocidad media estancada

La radiografía del tráfico en el corredor del Nalón (AS-117) es similar en los últimos años. El volumen de vehículos que a diario ... circulan por esta carretera apenas fluctúa por debajo del millar, según los años. Un informe, hecho público por el Principado, compara los coches que utilizaban esta vía rápida en 2020 con los que lo hicieron en 2024 (último año con datos oficiales).

Según ese último mapa de aforos, en su punto de mayor tráfico, en Langreo, hubo una media de 21.409 vehículos diarios, 107 más que los 21.302 registrados en 2020. El tramo de mayor crecimiento en estos años es el comprendido entre Langreo y San Martín del Rey Aurelio a su paso por El Entrego; en la actualidad, se registra a diario el paso de 15.243 vehículos, lo que supone un incremento de 975 comparado con los datos de 2020, cuando circulaban por el mismo 14.268. Las mediciones realizadas entre Sotrondio y Blimea registran asimismo un leve crecimiento de apenas 357 vehículos en los últimos cuatro años, llegando en la actualidad a los 10.979 diarios. En Laviana, este aumento ha sido de 403. Mientras tanto, en la zona alta del valle, la circulación se ha resentido con disminuciones que van de los 94 vehículos en el concejo de Sobrescobio a 45 en el de Caso.

Cabe destacar que los datos referidos al tráfico de 2023 registraron un leve aumento de vehículos en la mayoría de la vía, que descendieron volviendo a la media habitual en 2024, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de medidas encaminadas a evitar accidentes que están centradas en la disminución de velocidad en el tramo de mayor circulación, Laviana-Riaño, a 80 kilómetros por hora.

Menos diferencia se ha registrado en la velocidad media. Según los datos aportados por el Principado y recogidos en los mapas de aforos, la velocidad media en la principal vía de este valle minero se sitúa entre los 80 y los 90 kilómetros por hora desde 2020, desde Laviana a Riaño, bajando a los 60 kilómetros por hora en los dos concejos del parque natural de Redes (Sobrescobio y Caso).

Se trata de la velocidad media más baja de todas las principales carreteras que ofrecen a los vecinos del Nalón conexión con la región. Así, en la conocida como la Y de Bimenes (AS-119), esta velocidad media aumenta hasta los 90-100 kilómetros por hora. Sigue aumentando en la conexión con Gijón, la autovía minera que parte de Mieres (AS-1), donde se sitúa entre los 100 y los 120 kilómetros por hora.

Tráfico pesado

Junto al alto volumen de tráfico en esta vía rápida, cabe resaltar que la misma soporta en torno al 8% de vehículos pesados en el concejo de Langreo, disminuyendo hasta algo más del 6% entre El Entrego y Sobrescobio, y volviendo a crecer al 8% en el concejo de Caso.

Con las actuales medidas de seguridad, este tráfico ralentiza mucho la circulación en todo el corredor. Lo positivo es que este tipo de vehículos es detectable en la carretera que atraviesa la mayoría de las poblaciones del valle, la AS-17, implicando una clara disminución de accidentes en la misma.