«El Principado ha llevado a Pajares a una situación límite durante todo el año»

Mientras la estación invernal de Valgrande-Pajares espera la llegada de nieve para comenzar una nueva temporada invernal, el diputado regional del Partido Popular Pedro ... de Rueda analiza su estado; y concluye que está en «una situación límite», tanto en la época invernal como en la estival.

Entre los problemas más graves de la estación lenense destaca los conflictos laborales, «fruto de la improvisación y de la falta de gestión», y las averías en la balsa de agua y en los cañones de nieve artificial que «no funcionan y dejan incluso remontes sin uso». A lo que se suma «el abandono de la urbanización de El Brañillín». Problemas a los que se añade una falta de programación estival, que «deja a la estación sin actividad más de la mitad del año». «Exigimos al Principado una respuesta inmediata y un plan de gestión con resultados reales, para evitar que Valgrande-Pajares siga perdiendo competitividad, actividad y empleo», apostilló el diputado popular. Entiende que a día de hoy, «Pajares vive una combinación destructiva de mala gestión, falta de planificación y dejación de funciones, que está provocando un daño irreparable al turismo, al empleo y a la economía de Lena».

Recuerda que su compañero, el popular Luis Venta, «ya alertó sobre las pérdidas económicas que implican las temporadas mal planificadas». En este sentido, dijo que «cada temporada perdida se traduce en ingresos que no llegan al concejo de Lena, empleo que no se genera y empresas que sufren grandes pérdidas económicas». Un ejemplo es la cancelación de la estancia de 700 alumnos de la Diputación de A Coruña que supone otro duro golpe para la rentabilidad de los concesionarios de la estación.

«Los continuos incumplimientos del Principado de años prometiendo mejoras en Valgrande-Pajares, sin resultados visibles más allá de la telecabina, han dejado a Pajares como una estación fuera de mercado y sin rumbo».

Nevaria cambia a enero

El Ayuntamiento de Aller ha acordado retrasar un mes la Feria de la Nieve y la Montaña, Nevaria, que se celebra cada mes de diciembre en Moreda. El Consistorio, que ha rectificado el proceso de licitación del montaje del evento con las fechas de diciembre, ha decidido que finalmente se celebre el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026. Una decisión que busca garantizar que las estaciones invernales estén abiertas para así atraer a más visitantes al evento. En los últimos años la celebración de la feria en diciembre coincidía con las estaciones cerradas, lo que restaba visitantes. Este año se espera que haya un crecimiento de visitas tanto a la feria como a las propias estaciones invernales en esos días.