Las dos viseras antialudes actuales, ubicadas en la zona alta de ascenso al puerto de San Isidro J. C. Román

El Principado reforzará la zona de aludes de San Isidro con viseras y un falso túnel

Alejandro Calvo asegura que «esta solución nos permitirá ofrecer una respuesta definitiva a uno de los tramos más complejos»

Marta Varela

Aller

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:22

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ampliará hasta 766 los actuales 219 metros cubiertos con viseras en la carretera AS-112, ... que corona el puerto de San Isidro, en un intento de encontrar una solución definitiva frente a los aludes.

