El Principado reforzará la zona de aludes de San Isidro con viseras y un falso túnel

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ampliará hasta 766 los actuales 219 metros cubiertos con viseras en la carretera AS-112, ... que corona el puerto de San Isidro, en un intento de encontrar una solución definitiva frente a los aludes.

La opción elegida, fruto de un exhaustivo estudio técnico, abarca tres zonas de actuación. Los trabajos se ejecutarán en dos fases. Incluirán la instalación de tres barreras dinámicas, el refuerzo de las protecciones ya existentes y la construcción de 597 metros de cubierta mediante nuevas viseras en voladizo y falso túnel. Los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 34,635 y 38,350.

El presupuesto total estimado para este proyecto asciende a algo más de 12,8 millones. La licitación de las obras de la primera fase está prevista para los próximos meses.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, destacó que «esta solución, basada en un estudio riguroso y motivada por décadas de incidentes, nos permite ofrecer una respuesta definitiva a uno de los tramos más complejos de la red viaria asturiana y reforzar la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes».

La solución

La carretera de Ujo al puerto San Isidro ha registrado en las últimas décadas episodios de caída de rocas y avalanchas de nieve. Para dar respuesta a esta situación, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias promovió un estudio técnico sin precedentes en la red autonómica, basado en análisis por drones, simulaciones de avalanchas y evaluación de escenarios.

El análisis ha permitido definir la solución técnica más adecuada para los puntos de mayor riesgo. La intervención prevista se estructura en dos fases, en la parte más alta, cercana al puerto, se construirán cuatro nuevas viseras en voladizo (233 metros) y un falso túnel (65 metros) para ampliar los actuales 219 metros cubiertos por las tres viseras existentes hasta un total de 517 metros. Es donde existe un riesgo alto de aludes.

Mientras en la zona media y baja, con un menor riesgo se instalaran tres barreras dinámicas capaces de absorber la energía de avalanchas y desprendimientos en la zona intermedia y construcción de dos nuevas viseras de 86 y 163 metros en la zona baja, reforzando otras protecciones existentes.