El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual del edificio conocido como El Urogallo. M. Varela

Promueven un centro intergeneracional en El Entrego

Arranca San Martín pide a Adrián Barbón que consigne fondos del presupuesto de Asturias para adquirir el edificio de El Urogallo y desarrollar el proyecto

Marta Varela

El Entrego

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:41

Uno de los edificios más emblemáticos del concejo de San Martín del Rey Aurelio podría tener una nueva vida. Se trata del inmueble conocido como ... El Urogallo, ubicado en el barrio entreguín de San Vicente, que durante años fue el eje de un imperio hostelero. Actualmente, tras décadas sin actividad y en claro proceso de deterioro, esta a la venta por 250.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  4. 4 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  5. 5 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  6. 6

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  7. 7 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  8. 8 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  9. 9

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  10. 10 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Promueven un centro intergeneracional en El Entrego

Promueven un centro intergeneracional en El Entrego