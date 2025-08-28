Promueven un centro intergeneracional en El Entrego

Uno de los edificios más emblemáticos del concejo de San Martín del Rey Aurelio podría tener una nueva vida. Se trata del inmueble conocido como ... El Urogallo, ubicado en el barrio entreguín de San Vicente, que durante años fue el eje de un imperio hostelero. Actualmente, tras décadas sin actividad y en claro proceso de deterioro, esta a la venta por 250.000 euros.

El nuevo uso se propone que parta del Gobierno regional. Así, la formación Arranca San Martín ha enviado una misiva a Adrián Barbón en la que se reclama que en el próximo presupuesto regional incluya una partida para «adquirir dicho inmueble» y desarrollar «un proyecto socialmente innovador y puntero». Se refieren a la creación de una residencia intergeneracional.

«Consistiría en albergar en el mismo edificio un geriátrico, con todas las comodidades y servicios necesarios» y al mismo tiempo disponer de plazas de alojamiento público para jóvenes universitarios.

El desarrollo y la materialización del proyecto correría a cargo del Principado e implicaría a varios consejerías. Desde San Martín apuntan que «la esencia del proyecto radicaría en la reciprocidad». Una convivencia que supondría para «los jóvenes la oportunidad de acceder a una vivienda pública asequible mientras cursan sus estudios», y a cambio de comprometerse a adquirir el compromiso de destinar parte de su tiempo «en compartir los espacios comunes con las personas mayores y participar de forma activa en el programa de actividades intergeneracionales (tertulias, talleres digitales, y actividades lúdicas)», detallan en la formación Arranca San Martín.