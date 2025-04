La recuperación del barrio de El Puente enfrenta a IU y PSOE en Langreo

«Es intolerable la tardanza y los fallos que se han encadenado en el soterramiento». Con estas palabras, la edil de Langreo Marina Casero ... presentaba al pleno municipal la aprobación de una adenda para prorrogar durante dos años más, es decir hasta mayo 2027, el convenio entre el Ayuntamiento de Langreo, Principado y Adif suscrito el 6 de mayo de 2021. Un convenio de colaboración para acometer la instalación de las vías en el falso túnel y urbanizar los terrenos liberados. El documento actual tiene una vigencia de cuatro años y expira el próximo 8 de mayo. El pleno langreano lo aprobó, con los votos a favor de IU, PSOE y PP, y la abstención de Vox y los cuatro concejales no adscritos. Un trámite imprescindible para que se pueda continuar con el proyecto. Sin embargo «los años de retrasos e inconvenientes» llevó a los cuatro concejales no adscritos a sugerir que en dicha adenda «se podría exigir algo al Principado y a Adif, que como gesto asumiesen el mantenimiento de la losa que se ejecutará tras la urbanización de los terrenos liberados», apreciación que fue suscrita por Vox. Las primeras estimaciones realizadas auguran que el gasto anual de este mantenimiento podría suponer a las arcas municipales «unos 70.000 euros», y estas dos formaciones ponen en duda que el consistorio langreano pueda asumir este mantenimiento debidamente.

Por su parte, la portavoz popular María Antonia García, admitió que la adenda «nos viene dada, porque el Ayuntamiento no puede decidir nada, sólo opinar», y recordó como en 2021 ya se opinó sobre las dudas que planteaba el proyecto de urbanización «sin hacer caso de las mismas hasta ahora que lo están revisando». Hizo hincapié en la disminución del presupuesto de estos trabajos de urbanización, «son casi 3,3 millones de euros menos de los once iniciales», si bien auguró que «una vez subsanen las deficiencias encontradas, es posible que el presupuesto vuelva a subir al menos dos millones de euros». García incidió en que «no debemos olvidarnos del plan especial del barrio de El Puente, que en un principio estaba integrado en este acuerdo».

Precisamente el plan para regenerar el barrio de El Puente sirvió para que PSOE e IU se lanzasen duros reproches mutuamente sobre el actual estado del proyecto. Así, el portavoz socialista Javier Castro anunció que «los trenes circularán bajo tierra el próximo 12 de mayo, y al día siguiente comenzaran los de la urbanización de los terrenos liberados que ejecutará el Principado». Tras defender la labor socialista en el Principado respecto a estos trabajos a lo largo del tiempo, es decir desde 2009, llegó la hora de los reproches hacia el gobierno local de IU. «Lo que no sabemos es cuál es el estado de tramitación de plan especial del barrio del El Puente que depende del gobierno local y de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico, «de su mismo signo político», remarcó. Ante esta incertidumbre, los socialistas de Langreo exigen que «se plasme en avances inminentes el compromiso con los langreanos respecto al barrio de El Puente». Trasladaron así toda la responsabilidad de dar un futuro a este barrio, el que más ha sufrido por años de obras, a IU.

El alcalde en funciones José Antonio Cases, de IU, matizó que el plan especial de El Puente «es un documento urbanístico, no supone que se realicen obras sino una panificación que ofrezca soluciones», y pidió que «no nos confundamos, las obras son las del soterramiento y la urbanización». Recordó Cases que en 2022 el Ayuntamiento de Langreo rechazó un primer plan redactado desde el Principado porque dejaba todo el desarrollo a la iniciativa privada, y que ahora apostilló «se elaborará un nuevo documento donde tiene cabida expropiaciones para que el futuro urbanístico avance con rapidez», y aseguró que «el Ayuntamiento no tiene ningún compromiso con un plan especial que ni figura en el convenio». Esta última afirmación fue rechazada por la portavoz popular que incidió en que «el plan especial estaba en los primeros convenios, y rechazamos la primera propuesta porque el barrio no es atractivo para la iniciativa privada», pero apostilló que «el actual consejero el señor Zapico tomó posesión en 2023, y podría haber hecho algo si tuviese algún interés».