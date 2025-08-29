La reforma de la pasarela de Caborana, pendiente sólo de los permisos de Adif

Allá por el mes de febrero, el Ayuntamiento de Aller cerraba la pasarela peatonal de Caborana. Su deterioro se había ido acentuando con ... el paso del tiempo y a pesar de las quejas por su estado no se había tomado ninguna medida.

Así, el Consistorio encargó un informe técnico sobre su estado y este destapó la existencia de daños e incluso de un posible riesgo de derrumbe.

Al final se decidió que la pasarela no fuera derribada sino reformada. Y esas obras son las que acometerá ahora el Principado. En ese sentido, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias indicaba este viernes que las obras costarán 324.010 euros y que ya se está solo a la espera de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) autorice la «necesaria afección de la vía férrea».

La mejora y posterior reapertura de esta pasarela pondrá fin a meses de una suerte de incomunicación, peatonal, de la localidad con la zona deportiva, donde este cierre ha causado perjuicios económicos al restaurante de la piscina. Al no poder acudir caminando, la cantidad de clientes fue menguando.

La pasarela, que tiene una longitud de 55 metros, salva además tanto la carretera AS-112 como la vía ferroviaria. Los trabajos que prevé acometer la consejería son la reparación y sustitución de perfiles estructurales deteriorados, demolición del pavimento superior y limpieza de la parte inferior de la losa, aplicación de pintura protectora en toda la estructura metálica y reposición del pavimento en los forjados de hormigón mediante recrecido de mortero y tratamiento de poliuretano. Estos trabajos , señaló la consejería, se enmarcan en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.