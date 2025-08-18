Repsol renovará la estación hidroeléctrica de La Paraya, en Aller

Automatización de azudes, mejora de accesos y acondicionamiento de canales. Repsol acometerá una renovación tecnológica y medioambiental de la central hidroeléctrica de La Paraya, ... situada en el alto Aller. Un proyecto que ya ha recibido el visto bueno del Gobierno regional y para el que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acaba de dar la autorización de obra, según recoge el Boletín Oficial del Estado. Así, no tardará mucho en iniciarse la modernización de esta central, que Repsol compró a Viesgo en 2018.

El Proyecto de Renovación Tecnológica y Medioambiental de la Central Hidroeléctrica La Paraya implica varias actuaciones, centradas en la mejora de accesos, la automatización de azudes, el acondicionamiento de canales y el refuerzo del tramo inicial de la tubería forzada.

Una línea de trabajo es la automatización de los azudes de toma en los ríos Aller, Lloria y Llananzanes. Se implantarán sistemas de regulación de los caudales ecológicos en los tres puntos de toma. Se instalará un sistema de monitorización por vídeo, compuesto por tres cámaras, en las inmediaciones de los azudes de los ríos Aller, Lloria y Llananzanes para la operación de las instalaciones. Las cámaras, detalla Repsol en la documentación remitida a las administraciones, no grabarán imágenes ni enfocarán zonas de paso y. Además habrá carteles de aviso reglamentarios

En cuanto a la mejora de los accesos, en el proyecto se indicar que se procederá al acondicionamiento de los caminos existentes. Será necesario definir accesos provisionales para llevar a cabo las obras, ya que no existen accesos aptos para vehículos a los azudes ni a la cámara de carga. Los accesos actuales son pistas y caminos vecinales que atraviesan los canales de los ríos Aller y Llananzanes.

Tapado de tramos

Se prevé, además, el tapado de los tramos que se encuentran abiertos en la actualidad en los ríos Aller y Llananzanes. Así como el refuerzo de los tramos superiores de la tubería forzada. Sobre esta última cuestión, precisa la compañía que se actuará sobre los tramos superiores de la tubería, realizando trabajos de desbroce, demolición de cabezas de apoyos, refuerzos de la tubería y renovación de la cabeza de los apoyos existentes.

La Consejería de Movilidad y Medio Ambiente sí detalló en su autorización a esta iniciativa, varias cuestiones a tener en cuenta para ejecutar las propuestas. Así, para mejorar la franqueabilidad del azud de Carbalín, en el río Aller, indica que hay que construir una escala de peces e instalar una rampa para el paso de fauna fluvial.

Desmán ibérico

En los de Llananzanes y Lloria indica que hay que crear en cada azud una rampa que permita el desplazamiento de las especies posiblemente que hay en la zona, en particular del desmán ibérico ('Galemys pyrenaicus'), que por su pequeño tamaño y características podrían verse afectadas por el efecto barrera generado por estas infraestructuras.