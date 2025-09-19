El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos

Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos

La Guardia Civil informa de que sólo hubo daños materiales

E. C.

Mieres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:07

Dos turismos impactan a las 17.30 horas en el punto kilómetro 50 de la A-66,a la altura de Mieres. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias se informa de que en el choque únicamente se producen daños materiales.

Hasta el lugar se trasladan dos patrullas del Destacamento de Trafico de te Mieres y una patrulla del Destacamento de Tráfico de La Guardia Civil de Langreo. Se registra un kilómetro de retención al estar cortado el carril derecho.

