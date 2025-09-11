Salud operará en días al langreano que lleva 15 meses de espera

El joven langreano Arturo González Zapico, que llevaba desde junio de 2024 esperando por una reversión intestinal laparoscópica, una operación mínimamente invasiva será operado ... previsiblemente el viernes de la próxima semana. González, tras contar su caso en EL COMERCIO, recibió este jueves una llamada del HUCA en la que se le trasladaba la noticia, reconoce que «me emocioné, por fin recuperaré mi vida».

Su odisea comenzó el 26 de mayo de 2024 cuando ingresó en el Hospital Valle del Nalón con un cuadro agudo de divirticulitis e inicios de perforación intestinal. Después de 16 días hospitalizado pidió el traslado al HUCA. Ingresó el 14 de junio a las siete y media de la tarde y fue operado de urgencia a las once de la noche. Recuerda que a los pies de su cama le dijeron: «Arturo, no traemos buenas noticias». Tenía el colon perforado y una infección descontrolada. Tras una operación de cuatro horas que, asegura, «me salvó la vida», este langreano pensó que ya nada podría ir mal.

La recuperación fue satisfactoria y en febrero de 2025 estuvo listo para ser operado con el preoperatorio realizado. Pero ahora la saturación del HUCA ralentiza su total recuperación: «Estoy de baja médica con mi vida paralizada solo quiero que me operen y volver a la normalidad. Lo necesito».