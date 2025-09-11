El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arturo González Zapico, en Sama de Langreo M. V.

Salud operará en días al langreano que lleva 15 meses de espera

Su odisea comenzó el 26 de mayo de 2024 cuando ingresó en el Hospital Valle del Nalón con un cuadro agudo de divirticulitis e inicios de perforación intestinal.

Marta Varela

Langreo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:27

El joven langreano Arturo González Zapico, que llevaba desde junio de 2024 esperando por una reversión intestinal laparoscópica, una operación mínimamente invasiva será operado ... previsiblemente el viernes de la próxima semana. González, tras contar su caso en EL COMERCIO, recibió este jueves una llamada del HUCA en la que se le trasladaba la noticia, reconoce que «me emocioné, por fin recuperaré mi vida».

