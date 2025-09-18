Sama disfruta de una renovada plaza de La Salve

La obra de remodelación de la emblemática plaza de La Salve, en el distrito langreano de Sama, está finalizada a expensas de colocar una parte ... del mobiliario de la misma, los bancos. Con ello se ha recuperado la caótica circulación de los últimos meses, a pesar de haberse suprimido uno de los dos carriles en dirección al distrito de La Felguera y algunas plazas de aparcamiento ubicadas en la misma plaza.

La nueva ordenación de la plaza conlleva el cambio de ubicación de las paradas de autobús, que se trasladaron unos metros. Además, en algunas zonas se ha ampliado la acera para beneficiar el tránsito diario de los peatones.

La parte fundamental de la transformación ha sido la sustitución del antiguo muro que separaba los dos sentidos de la circulación por una isleta central más amplia, que funcionará de espacio de encuentro para los vecinos, para lo que se han diseñado dos nuevos pasos de cebra que conectan el nuevo espacio con el resto de la trama urbana.

Una renovación que ha contado con un presupuesto de 300.000 euros, con cargo al remanente municipal de la Tesorería langreana.