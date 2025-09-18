El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La renovada plaza de La Salve en el distrito langreano de Sama M. V.

Sama disfruta de una renovada plaza de La Salve

La nueva ordenación de la plaza conlleva el cambio de ubicación de las paradas de autobús, que se trasladaron unos metros

Marta Varela

Langreo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:48

La obra de remodelación de la emblemática plaza de La Salve, en el distrito langreano de Sama, está finalizada a expensas de colocar una parte ... del mobiliario de la misma, los bancos. Con ello se ha recuperado la caótica circulación de los últimos meses, a pesar de haberse suprimido uno de los dos carriles en dirección al distrito de La Felguera y algunas plazas de aparcamiento ubicadas en la misma plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  10. 10 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sama disfruta de una renovada plaza de La Salve

Sama disfruta de una renovada plaza de La Salve