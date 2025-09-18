Sama disfruta de una renovada plaza de La Salve
La nueva ordenación de la plaza conlleva el cambio de ubicación de las paradas de autobús, que se trasladaron unos metros
Marta Varela
Langreo
Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:48
La obra de remodelación de la emblemática plaza de La Salve, en el distrito langreano de Sama, está finalizada a expensas de colocar una parte ... del mobiliario de la misma, los bancos. Con ello se ha recuperado la caótica circulación de los últimos meses, a pesar de haberse suprimido uno de los dos carriles en dirección al distrito de La Felguera y algunas plazas de aparcamiento ubicadas en la misma plaza.
La nueva ordenación de la plaza conlleva el cambio de ubicación de las paradas de autobús, que se trasladaron unos metros. Además, en algunas zonas se ha ampliado la acera para beneficiar el tránsito diario de los peatones.
La parte fundamental de la transformación ha sido la sustitución del antiguo muro que separaba los dos sentidos de la circulación por una isleta central más amplia, que funcionará de espacio de encuentro para los vecinos, para lo que se han diseñado dos nuevos pasos de cebra que conectan el nuevo espacio con el resto de la trama urbana.
Una renovación que ha contado con un presupuesto de 300.000 euros, con cargo al remanente municipal de la Tesorería langreana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.