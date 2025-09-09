El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández; el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y la directora general de Empresas y Comercio, Aránzazu González. P. G.

San Martín abre su feria de muestras en la que resalta el crecimiento demográfico

El alcalde José Ramón Martín Ardines inuagura la Femex, el «gran escaparate» del tejido comercial del municipio

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Sotrondio

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:57

«Hemos entrado en una fase de crecimiento, ya no hay vuelta atrás». La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio ( ... Femex) se inauguró este martes en Sotrondio, ocasión en la que, además de destacar el efecto que tendrá el «gran escaparate» para el tejido comercial y empresarial del municipio, se habló también de los avances del concejo. El alcalde José Ramón Martín Ardines aprovechó la ocasión para hablar de los últimos datos de población, recogidos el pasado viernes. «A finales de 2023 éramos 15.418 habitantes, hoy somos 15.847. Hemos frenado la pérdida e iniciado una recuperación demográfica«.

