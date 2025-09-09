San Martín abre su feria de muestras en la que resalta el crecimiento demográfico

«Hemos entrado en una fase de crecimiento, ya no hay vuelta atrás». La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio ( ... Femex) se inauguró este martes en Sotrondio, ocasión en la que, además de destacar el efecto que tendrá el «gran escaparate» para el tejido comercial y empresarial del municipio, se habló también de los avances del concejo. El alcalde José Ramón Martín Ardines aprovechó la ocasión para hablar de los últimos datos de población, recogidos el pasado viernes. «A finales de 2023 éramos 15.418 habitantes, hoy somos 15.847. Hemos frenado la pérdida e iniciado una recuperación demográfica«.

Esto ha sido gracias a la población migrada, explicó, que ha buscado en el concejo un lugar para «trabajar y vivir». De ahí la inversión de 800.000 euros del remanente de tesorería del año pasado que «se invirtieron en diferentes actuaciones» en el municipio, además de los 2,5 millones acordados para más mejoras en el futuro. Además, dijo, «hemos gestionado con el Servicio Público de Empleo 524 contrataciones en programas de políticas activas de empleo, movilizando casi 11 millones de euros».

Al final, concluyó, todo eso ha repercutido en el crecimiento que ha experimentado San Martín en los últimos dos años, resultando en «la feria de este año, una muestra de charlas, encuentros, talleres, actividades deportivas y culturales, espacios intergeneracionales» y, sobre todo, un expositor de los comercios y empresas del municipio.

La edición de este año contará con «cuarenta puestos de moda, calzado, alimentación, automoción y servicios» que abrirán al público del viernes 12 al domingo 14 en el polideportivo municipal de Blimea.

A la inauguración de esta cita no faltó una amplia representación de asociaciones, colectivos, empresarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y del Principado. Fueron la directora general de Empresas y Comercio, Aránzazu González, y la directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández, quienes acompañaron al alcalde durante el acto de apertura de este año.

A través de este tipo de eventos, dijo Fernández, «no sólo se generan oportunidades o se refuerzan marcas, sino que se estimula la economía local», añadiendo además el ambiente cultural y festivo para la ciudadanía.

Una «iniciativa que enriquece», del mismo modo que la antena cameral del municipio, que facilitó la creación de 26 nuevas empresas a lo largo del año pasado. Al mismo tiempo, añadió González, la feria «impulsa» al municipio hacia una nueva «reactivación», convirtiéndolo en un «punto de referencia de esta comarca», prueba de ello fue el gran número de empresas que se presentaron a la convocatoria. La Femex, continuó, es la mayor «carta de presentación» que puede ofrecer San Martín estos días, lo cual dice mucho sabiendo «el desafío» que atraviesan los «municipios de tradición minera» que tienen que afrontar una «transformación de la economía local y de su entorno, alternativa al desarrollo del carbón que durante décadas moldeó el carácter y la cultura de nuestros concejos».

Por eso, la feria es una muestra de esa «vitalidad», explicó el alcalde, una «declaración de principios» del trabajo al que se enfrentan.

Guardería y ludoteca

En la programación de la feria habrá más actividades, como los talleres de salud en el polideportivo este miércoles a las 18 horas o las clases de gimnasia rítmica en el Colegio Público El Parque, a las 18.30 horas.

La apertura de la Feria Comercial y la tercera Feria de Artesanía en el polideportivo será el viernes a las 12 horas. Los puestos volverán a abrir a las 17 horas y estará disponible una guardería y ludoteca de 18 a 20 horas, cuando tocará el Grupo Malvís en la carpa del parque del Florán. El sábado tocará Petit Pop a las 19 horas.

El horario de apertura y el de la guardería y ludoteca se mantendrá durante todo el fin de semana, habrá charlas, presentaciones de libros, corderada, teatro y juegos para los más pequeños. Además, el domingo 14 se celebrará el Concurso Exposición Municipal de Ganado, que abrirá a las 10 horas.