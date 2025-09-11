San Martín es una referencia de «integración y convivencia»

Femex es solidaridad y así este jueves se habló en las actividades de la feria de muestras de San Martín del antiguo colegio San José ... de Sotrondio convertido desde finales de 2023 en un centro de primera acogida para migrantes. Desde esa fecha 453 hombres han pasado por este espacio; datos que según su coordinador, Julio Caricol, de la ONG Movimiento por la Paz, «certifican la normalidad, confirmando a San Martín y al valle del Nalón, en una referencia de integración y convivencia». A día de hoy viven en él 75 migrantes, hombres y mayores de edad.

Este centro de acogida humanitaria sólo esta adaptado para varones si bien se está a la espera de mejoras que permitan acoger a familias. Quienes han pasado por este centro son ciudadanos principalmente de Malí y Senegal. Ya en el centro pasan un cribado sanitario y ninguno ha presentado por el momento problemas. Después, se inicia el siempre complicado trámite para conseguir la tarjeta roja, que les reconozca bajo la protección internacional. Con ella pueden comenzar a trabajar, y continuar viajando hacia sus lugares de destino. Un centenar de ellos ya la tiene.

En Sotrondio están entre tres y seis meses en los que reciben formación educativa, 60 han aprendido español y otros 40 dominan ya el mundo digital. Mientras 130 acudieron a talleres de empleo. Otros se empadronan en el concejo, lo que les da seguridad para labrarse un futuro en España. Una estancia que además, según confirma el coordinador del centro, «les hace sentirse asturianos y defender al concejo». «Asturias se convierte en su segunda patria, sienten el cariño que reciben de los vecinos. Se van siempre con pena y muy agradecidos», sostiene.

El futuro de este colegio pasa por convertirlo en un centro de acogida de protección internacional. En ello ya están trabajando sus gestores, impulsando y posibilitando que los hombres que llegan a él puedan conseguir la deseada tarjeta roja, o documentación que les acredita formar parte de la protección internacional. Imprescindible para poder incorporarse en el mundo laboral, a lo que la mayoría aspira.

En torno a un centenar de personas lo ha logrado, confirma Caricol lo que supone «un número elevado teniendo en cuenta las trabas administrativas existentes». Para avanzar en el diseño de este futuro centro de acogida internacional existe un compromiso por parte del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de invertir unos siete millones de euros en mejorar el inmueble.