El colegio San José de Sotrondio reconvertido en centro de acogida humanitaria J. C. Román

San Martín es una referencia de «integración y convivencia»

Más de 450 migrantes, hombres adultos, han pasado por el centro de acogida en Sotrondio, que prevé poder adaptarse para recibir también a familias

Marta Varela

Sotrondio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

Femex es solidaridad y así este jueves se habló en las actividades de la feria de muestras de San Martín del antiguo colegio San José ... de Sotrondio convertido desde finales de 2023 en un centro de primera acogida para migrantes. Desde esa fecha 453 hombres han pasado por este espacio; datos que según su coordinador, Julio Caricol, de la ONG Movimiento por la Paz, «certifican la normalidad, confirmando a San Martín y al valle del Nalón, en una referencia de integración y convivencia». A día de hoy viven en él 75 migrantes, hombres y mayores de edad.

