San Martín sube el telón con una gran oferta de teatro para los estudiantes

La Concejalía de Cultura pondrá en marcha este mes de octubre la Campaña de Teatro Escolar, para todo el ciclo educativo, desde infantil a bachiller, ... con seis funciones que vienen de la mano de reconocidas compañías que se subirán a las tablas del Teatro de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego. En total, llegarán a 1.200 alumnos.

Arrancará en una semana, el 23 de octubre con la adaptación del clásico Alicia en el país de las maravillas, de Fantastique Company, para seguir el día 28 con la función infantil Amanda y les castañes máxiques, de Ambigú Media Broadcast.

El ciclo continuará el 5 de noviembre con el duelo ¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes, presentada por Saltantes Teatro, al que sucederá el 13 de noviembre la divertida presentación de Manolito se va al espacio, con Acar Teatro del Mundo.

En la jornada del 18 de noviembre le tocará el turno a Guayominí Producciones, que pondrá en escena la obra Épica, un historia del reino infinito, pensada para primero y segundo de secundaria.

El cierre de la campaña tendrá lugar el 20 de noviembre, inspirada en Romeo y Julieta con la representación de Julieta en verano, de la compañía Proyecto Julieta.

De manera paralela se pondrá en marcha la Campaña de Teatro en Inglés, a cargo de la compañía Moving on con la función 'Only Human', para educación secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra 'Mr Chef' para educación primaria, el 29 y el 31 de octubre, en el Teatro.

Las funciones programadas en inglés, destacó la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, «reciben año tras año un interés absoluto por parte de los centros educativos», y con ellas «buscamos apoyar la enseñanza del inglés en las aulas desde el ámbito de la cultura y el entretenimiento», Moving on es además una compañía inglesa afincada en el municipio, «con amplia experiencia en la enseñanza del idioma con el alumnado en sus diferentes etapas educativas», añadió Ordóñez.