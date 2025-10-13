Sofocado un incendio forestal en Collanzo
Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Mieres acudieron a la localidad allerana para controlar las llamas
Marta Varela
Colanzo (Aller)
Lunes, 13 de octubre 2025, 18:36
En la tarde de este lunes se desató un pequeño incendio en una ladera entre las localidades alleranas de Llanos y Collanzo. Si bien ... el indicie de riesgo no era elevado en este concejo, acudieron de inmediato efectivos del Bomberos de Asturias del parque de Mieres que procedieron a sofocar las llamas. Con el incendio controlado durante unos minutos se observó al zona ante la posibilidad de que las llamas pudiesen revivarse. Finalmente los bomberos volvieron a la base una vez comprobado que el incendio estaba extinguido
