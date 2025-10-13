El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Personal de Bomberos de Asturias controlando el incendio en la localidad allerana de Collanzo E. C.

Sofocado un incendio forestal en Collanzo

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Mieres acudieron a la localidad allerana para controlar las llamas

Marta Varela

Colanzo (Aller)

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:36

Comenta

En la tarde de este lunes se desató un pequeño incendio en una ladera entre las localidades alleranas de Llanos y Collanzo. Si bien ... el indicie de riesgo no era elevado en este concejo, acudieron de inmediato efectivos del Bomberos de Asturias del parque de Mieres que procedieron a sofocar las llamas. Con el incendio controlado durante unos minutos se observó al zona ante la posibilidad de que las llamas pudiesen revivarse. Finalmente los bomberos volvieron a la base una vez comprobado que el incendio estaba extinguido

