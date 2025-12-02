Los samartiniegos piden que el teatro municipal de El Entrego lleve el nombre de Nuberu

La banda sonora del concejo de San Martín del Rey Aurelio tiene nombre propio, Nuberu, grupo que además se ha convertido en uno de ... los más reconocidos y queridos por los asturianos. Los samartiniegos, sus vecinos, recogen firmas para que el teatro municipal de El Entrego lleve el nombre del grupo formado en 1976 por dos veinteañeros Chus Pedro y Manolo Peñayos.

Ahora sus vecinos quieren que su nombre quede plasmado en el equipamiento cultural de la localidad que les vio nacer y por la que siempre apostaron participando gratuitamente en un gran número de actos en casi su medio siglo de existencia. Muchos consideran que la mejor forma de celebrar sus 50 años en la música es dándole su nombre al teatro samartiniego.

En 2008 se creó la Fundación Nuberu para promover la lengua y cultura asturianas, cuya sede se encuentra en la Casa de los Alberti en el vecino municipio de Langreo.

Por Nuberu, además de sus creadores, han pasado músicos de gran calado como Gabino Anselmo Antuña a los teclados, Manolo Quirós a la gaita asturiana, Nacho Alonso en el piano y violonchelo. Y también Pedro Pangua a la flauta y gaita asturiana, Julio Sánchez-Andrade en la batería.

Nuberu es un conjunto musical asturiano surgido en plena transición, que defiende la lengua y cultura asturianas mediante letras en las que nunca obviaron consignas sociales y políticos. Han editado una docena de trabajos musicales y en 2002, Benigno Delmiro Coto publica la biografía Nuberu nel tiempo. Tras tiempos de altibajos y separación musical, en 2024 volvieron a subirse juntos a los escenarios.