Tomé exige ejecutar por «urgencia» la obra de la escuela rural de Zureda

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé exigió este miércoles que «se ejecute por la vía de urgencia la obra de reparación de la escuela ... de Zureda (Lena) para que los alumnos puedan volver a la normalidad escolar».

Las familias de Zureda se negaron la semana pasada a que los niños acudieran a clase al aulario actual; después de que se desprendiera parte de la cubierta y tras años demandando actuaciones de mantenimiento. Este centro forma parte del Centro Rural Agrupado de Lena, con cabecera en el colegio Campomanes. La Consejería de Educación se comprometió a «intentar» abordar la obra por la vía de urgencia. Algo que para Tomé debe convertirse en compromiso firme. «Es imprescindible mantener vivas las escuelas rurales en un momento en el que la despoblación de nuestros pueblos es un problema evidente», subrayó la parlamentaria.

«La solución ofrecida para que los escolares se trasladen al centro social de la localidad tiene que ser una medida totalmente provisional», apuntó

Tomé hacía así referencia a la propuesta de que el Ayuntamiento finalice la actuación de acondicionamiento del nuevo centro social para trasladar allí a los escolares. La portavoz de Compromisu, Gelos López, explicó que «los niños acuden ahora al colegio de Campomanes. Esto supone un obstáculo para la conciliación de la vida familiar y laboral en el pueblo».