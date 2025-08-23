Una treintena de personas limpian la senda verde de Turón

Una treintena de personas ha participado, este sábado por la mañana, en la limpieza ambiental de la zona alta de la senda verde de Turón ... organizada por la concejalía de Medio Ambiente de Mieres, que dirige Teresa de la Fuente, en colaboración con el Grupo de Montaña San Bernardo.

El objetivo de esta iniciativa ha sido dejar este espacio libre de residuos que generan un impacto negativo en la naturaleza y en la contaminación de los ecosistemas. Para ello se han proporcionado materiales (bolsas, guantes, entre otros) cedidos por Cogersa para recoger todos los residuos y la basura encontrada durante el trayecto a pie entre la Güeria de Urbiés y el pozo San José.

Este tipo de iniciativas tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de mantener y cuidar el medio ambiente y la naturaleza, y de disfrutar de recursos naturales como las sendas sin impactar en su ecosistema ni generar residuos. Desde la concejalía se agradece la participación de la ciudadanía en esta cita y la implicación del grupo de montaña para impulsar esta limpieza ambiental en un espacio emblemático como la senda verde.