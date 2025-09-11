El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las alumnas que no disponía de transporte escolar. E. C.

Las tres niñas de la zona rural lenense contarán desde el lunes con transporte escolar

El PP reclama a Educación y al Consorcio de Transportes una planificación real de las rutas escolares, para que no haya problemas

Marta Varela

Pola de Lena

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:32

El curso escolar en Lena daba comienzo sin tres alumnas de Llanos de Somerón y Bendueños que no disponían de transporte al quedar ... desierto el concurso para realizar esta ruta. Sus padres entienden que el Consorcio de Transportes haya tenido problemas, pero no estaban dispuesto a que se vulnerase el derecho a su hijas a contar con transporte escolar. Concluida la jornada colegial de este jueves, y a dos horas de una manifestación convocada para exigir una solución a esta falta de transporte, los padres de las niñas recibieron la esperada noticia. En una llamada desde la Dirección General de Transporte les comunicaron, «a falta de otras formalidades, que las alumnas dispondrán de transporte escolar a partir del próximo lunes».

