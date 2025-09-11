Las tres niñas de la zona rural lenense contarán desde el lunes con transporte escolar

El curso escolar en Lena daba comienzo sin tres alumnas de Llanos de Somerón y Bendueños que no disponían de transporte al quedar ... desierto el concurso para realizar esta ruta. Sus padres entienden que el Consorcio de Transportes haya tenido problemas, pero no estaban dispuesto a que se vulnerase el derecho a su hijas a contar con transporte escolar. Concluida la jornada colegial de este jueves, y a dos horas de una manifestación convocada para exigir una solución a esta falta de transporte, los padres de las niñas recibieron la esperada noticia. En una llamada desde la Dirección General de Transporte les comunicaron, «a falta de otras formalidades, que las alumnas dispondrán de transporte escolar a partir del próximo lunes».

Estas familias agradecen a la comunidad educativa, vecinos, asociaciones de madres y padres de alumnos y a las administraciones local y autonómica el apoyo y trabajo para la resolución del problema y esperan que su reivindicación sirva para que «no se repitan situaciones similares».

Con el problema lenense en vías de solución, Educación ya trabaja en solventar otros problemas, como ocurre en la zona de Piedracea. Una situación –también hubo dificultades en el Colegio Público de Educación Especial de Latores y el de ASPACE, que comparten transporte escolar, así como los del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones–que lleva al Partido Popular a criticar la forma de actuar en este asunto, que parece repetirse en los últimos cursos escolares. La diputada popular y portavoz de Educación, Gloria García, remarca que «no puede seguir siendo la tónica habitual año tras año». Así, reclama que «la Consejería de Educación y el Consorcio de Transportes se sienten de manera urgente para revisar y actualizar el mapa completo de líneas y paradas, adaptándolo a las necesidades reales del alumnado y evitando que sea el Consorcio quien marque unilateralmente los ritmos de entradas, salidas, paradas o recogidas», subrayó.

Para la parlamentaria popular «las incidencias pueden ocurrir de manera puntual, pero lo que no es aceptable es que cada inicio de curso las familias tengan que esperar a ver qué pasa con el transporte».