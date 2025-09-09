El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esquiadores en la estación de Valgrande-Pajares, en Lena J. M. Román

Vox critica el «derroche» del Festival de Montaña en Valgrande-Pajares

Reprocha el coste de la campaña de promoción, de 16.350 euros, cuando al final «apenas participaron 23 personas» en el certamen de julio

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lena

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:08

La celebración del primer Festival de Montaña de Valgrande-Pajares fue, en opinión de Vox, un «fracaso absoluto». El diputado Javier Jové criticó este martes ... la gestión de la estación de esquí de Lena, basándose en el coste público que supuso dicho certamen, celebrado en julio.

