Vox critica el «derroche» del Festival de Montaña en Valgrande-Pajares
Reprocha el coste de la campaña de promoción, de 16.350 euros, cuando al final «apenas participaron 23 personas» en el certamen de julio
Lena
Martes, 9 de septiembre 2025, 21:08
La celebración del primer Festival de Montaña de Valgrande-Pajares fue, en opinión de Vox, un «fracaso absoluto». El diputado Javier Jové criticó este martes ... la gestión de la estación de esquí de Lena, basándose en el coste público que supuso dicho certamen, celebrado en julio.
La iniciativa, recordó, supuso «un gasto de 16.350 euros« promocionando un evento que incluía actividades como yoga en las cumbres, títeres y un concierto. Sin embargo, al final «apenas participaron 23 personas en total, lo que supone la friolera de 710 euros de gasto por asistente».
«Pensaban hacer más ferias, pero no habrá ni una segunda ni una tercera», concluyó. El «fracaso» de este festival es para el diputado el «epítome de la gestión socialista», centrada en el «derroche y la incompetencia«.
A pesar de los últimos problemas de la estación, como la falta de un jefe de explotación o el mal estado de los cañones de nieve, la gestión estuvo «más preocupada en el posado que en resolver las carencias reales».
Por eso, Jové subrayó que Vox «seguirá denunciando cada euro malgastado en propaganda mientras se olvidan las necesidades reales de los asturianos».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.