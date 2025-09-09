Vox critica el «derroche» del Festival de Montaña en Valgrande-Pajares

La celebración del primer Festival de Montaña de Valgrande-Pajares fue, en opinión de Vox, un «fracaso absoluto». El diputado Javier Jové criticó este martes ... la gestión de la estación de esquí de Lena, basándose en el coste público que supuso dicho certamen, celebrado en julio.

La iniciativa, recordó, supuso «un gasto de 16.350 euros« promocionando un evento que incluía actividades como yoga en las cumbres, títeres y un concierto. Sin embargo, al final «apenas participaron 23 personas en total, lo que supone la friolera de 710 euros de gasto por asistente».

«Pensaban hacer más ferias, pero no habrá ni una segunda ni una tercera», concluyó. El «fracaso» de este festival es para el diputado el «epítome de la gestión socialista», centrada en el «derroche y la incompetencia«.

A pesar de los últimos problemas de la estación, como la falta de un jefe de explotación o el mal estado de los cañones de nieve, la gestión estuvo «más preocupada en el posado que en resolver las carencias reales».

Por eso, Jové subrayó que Vox «seguirá denunciando cada euro malgastado en propaganda mientras se olvidan las necesidades reales de los asturianos».