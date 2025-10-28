El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los vecinos de Orlé, escribiendo su nombre. E. C.

Vox reprocha el «topónimo inventado» de Orllé para Orlé, en Caso

La consejera Vanessa Gutiérrez defiende que «se escucha a los vecinos» y que el proceso fue «público», sin alegaciones en contra

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Caso

Martes, 28 de octubre 2025, 22:27

Comenta

La queja vecinal de la parroquia de Orlé, en Caso, respecto a su topónimo en asturiano, Orllé, llegó este martes a la comisión ... de Cultura en la Junta General del Principado. El diputado de Vox Javier Jové reprochó que se habían «inventado el topónimo, sin una base histórica clara», además de que «se desoían» los argumentos presentados por «todos los vecinos» de la parroquia.

