Vox reprocha el «topónimo inventado» de Orllé para Orlé, en Caso

La queja vecinal de la parroquia de Orlé, en Caso, respecto a su topónimo en asturiano, Orllé, llegó este martes a la comisión ... de Cultura en la Junta General del Principado. El diputado de Vox Javier Jové reprochó que se habían «inventado el topónimo, sin una base histórica clara», además de que «se desoían» los argumentos presentados por «todos los vecinos» de la parroquia.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, señaló que se está en contacto con los vecinos y «se escucha» sus peticiones, además de explicar cuál fue el proceso gracias al cual la parroquia lleva actualmente el nombre de Orllé.

En el proceso de nombramiento de topónimos en asturiano, fue Caso el que pidió revisar el expediente en 2004, a partir del cual «se buscaron fuentes documentales y se hicieron comprobaciones sobre el terreno». Esto último «lo hizo un vecino en 2005» y su trabajo «recogía 'Orllé' como nombre tradicional». Fue el Pleno de Caso, recordó la consejera, el que «aprobó» el nombre tras desarrollarse un proceso que, dijo, «fue público» y que, durante el periodo de alegaciones, no se recogió ninguna en contra de Orllé.

A raíz de las quejas que comenzaron en 2022, añadió, se encargó emitir un informe y, destacó, «los vecinos estuvieron presentes» en varias reuniones, por lo que «no se está desoyendo nada» al respecto, sino que «se les dio voz»

Jové, en cambio, criticó el trabajo de lo que denominó «ideólogos disfrazados de filólogos» que no tuvieron en cuenta que «Orlé tiene referencias escritas desde principios del siglo XIII» y que cuenta con grafía «desde 1501», mientras que «se sacaron dos o tres referencias sin continuidad para imponer un topónimo que no existe».

Los 109 vecinos de Orlé, añadió, firmaron un acta en el que decían no conocer Orllé, «ni sus padres ni sus abuelos y hay varios octogenarios», por lo que reprochó el «mareo» y la «espera por recuperar el nombre de su pueblo», obligándolos a defenderlo.