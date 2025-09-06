El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de la carrera Kilómetros por el sueño de Carmen en Luanco E. C.

Más de 220 atletas 'sueñan' por Carmen en Luanco y Candás

La carrera para ayudar a una luanquina de 13 años, con una enfermedad ultrarrara, crea un movimiento solidario entre los vecinos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:15

Gozón y Carreño corrieron juntos este sábado, unidos gracias a la carrera Kilómetros por el Sueño de Carmen que busca ayudar a ... la pequeña del mismo nombre, una niña de 13 años que padece una enfermedad ultrarrara desde nacimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  7. 7 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 220 atletas 'sueñan' por Carmen en Luanco y Candás

Más de 220 atletas &#039;sueñan&#039; por Carmen en Luanco y Candás