Arte y teatro en Gozón para la programación del 25N La edil de Igualdad, Lidia Fernández, organiza el calendario municipal junto al resto de concejalías de la comarca avilesina para «diseñar estrategias y fortalecer la cooperación»

P. G. Luanco Jueves, 16 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

La programación para los actos del 25N está empezando a diseñarse en los concejos de la comarca de Avilés. Las ediles de Igualdad de Avilés, Gozón, Illas y Corvera mantuvieron este jueves una reunión en Luanco, con Lida Fernández como anfitriona. El objetivo se centra «analizar los retos en esta materia y diseñar estrategias que fortalezcan la cooperación institucional en la lucha con la violencia machista», dijo la concejal.

Gozón lo hará a través del arte, incorporando en el mes de noviembre varias actividades como la representación de la obra 'In memoriam', el viernes 14 en la Casa de Cultura o la exposición de 'anónima artista' sobre la violencia de género. En el resto de concejos, la programación varía, en Avilés se desarrollará el Campus Feminista, un proyecto que ya está en marcha, con más de trescientos inscritos para participar en las ponencias, monólogos, proyecciones y demás que se harán entre la Casa de Cultura avilesina y la Casa de Mujeres.

En Illas, el 21 de noviembre habrá una charla de violencia sexual de la mano de Pimentón Dulce, mientras que en Corvera se organizarán las terceras jornadas de Voces contra la Violencia, un evento que se hará en colaboración con el Ayuntamiento de Gozón y que este año se centrará en la violencia vicaria. Se celebrarán el 14 de noviembre y contará con las ponencias de Marián Moreno, Nuria Varela y Sonia Vaccaro.

Como «muestra de unidad y compromiso», añadió la edil de Gozón, las cuatro concejalías acordaron colocar la pancarta del 25N en las fachadas de sus Ayuntamientos desde el 14 de noviembre hasta el domingo 26.