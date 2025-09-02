El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Gozón José Simal

El Ayuntamiento de Gozón compra la parcela en la que se ubicará el punto limpio

La finca tiene 31.000 metros cuadrados, de los que 6.000 se pondrán a disposición de Cogersa. Ha costado 221.000 euros

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:58

La construcción de un punto limpio en el concejo de Gozón está ya un poco más cerca. El Ayuntamiento de Gozón ha adquirido ... una parcela de 31.000 metros cuadrados en la que Cogersa podrá construir estas instalaciones, un proyecto por el que el municipio lleva años esperando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gozón compra la parcela en la que se ubicará el punto limpio

El Ayuntamiento de Gozón compra la parcela en la que se ubicará el punto limpio