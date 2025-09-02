El Ayuntamiento de Gozón compra la parcela en la que se ubicará el punto limpio

La construcción de un punto limpio en el concejo de Gozón está ya un poco más cerca. El Ayuntamiento de Gozón ha adquirido ... una parcela de 31.000 metros cuadrados en la que Cogersa podrá construir estas instalaciones, un proyecto por el que el municipio lleva años esperando.

Con la compra de esta parcela, ubicada en una zona colindante con el polígono de Rassé, se da un paso más para conseguir este equipamiento. El Consistorio explicó que pondrá a disposición de Cogersa una parcela, dentro de la adquirida, de unos 6.000 metros cuadrados para que se pueda construir el punto limpio.

El importe de esta operación de compra ha ascendido a 221.000 euros, una cantidad que estaba recogida en los presupuestos municipales, que salieron adelante con los votos del equipo de gobierno de Gozón, integrado por PSOE e Izquierda Unida.

Los puntos limpios son instalaciones vigiladas y atendidas con personal en los que los ciudadanos pueden depositar, de forma gratuita, residuos especiales de origen domiciliario, que, por sus características (gran tamaño, pesados) o composición (potencialmente tóxicos, inflamables...), deben segregarse del resto de la basura doméstica para recibir un tratamiento especial con el fin de favorecer su reciclaje y evitar problemas en el tratamiento de otros residuos.