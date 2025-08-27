El cardenal Artime: «Soy fruto de esta tierra, cada vez soy más asturiano»
Ángel Fernández Artime recoge la distinción de Hijo Predilecto de Gozón y se sitúa como «embajador» del municipio en el Vaticano
Luanco
Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:48
«Recibir esta distinción significa comprometerse a seguir llevando el nombre de Luanco y de Gozón con respeto. Allá donde vaya, soy embajador ... de nuestras raíces, nuestra historia y nuestro futuro». Con esta frase, el cardenal Ángel Fernández Artime (Luanco, 1960) recogió este miércoles el título de Hijo Predilecto de Gozón de manos del alcalde, Jorge Suárez, en una muy concurrida ceremonia en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco.
Pocos vecinos se perdieron el acto en el que se recordó la infancia y juventud de Artime en la villa, y entre el público no sólo estuvieron presentes familiares y amigos, sino también entidades sociales, conocidos y, en autoridades, representantes de varias parroquias de Asturias además de la de Santa María de Luanco, como Candás, Corvera y Trasona; miembros de la Corporación (sólo faltó Izquierda Unida, que argumentó motivos laborales) y del Principado, con el consejero Guillermo Peláez, portavoz del Consejo de Gobierno autonómico.
La ceremonia comenzó con un vídeo con felicitaciones al homenajeado, con declaraciones del párroco José Antonio Alonso; Agustín Estébanez, uno de los organizadores de la Semana Santa luanquina, y familiares del cardenal, encabezados por su hermana, Rocío Fernández.
Ella hizo mención al origen de Artime, nacido en el barrio La Canal y con un profundo arraigo pesquero desde la infancia, lazos que él mismo resaltó en su agradecimiento al público y al Ayuntamiento. «Soy fruto de esta tierra y andando por el mundo lo he descubierto más todavía, cada vez soy más asturiano, luanquino y gozononiego», dijo, un legado que «no se borra jamás».
Esta distinción la hermanó con la de Hijo Predilecto de Asturias, título que recibió el año pasado, y la definió como «un lazo de unión» con los vecinos de la villa y que siempre tendrá presente en el Vaticano.
Por su parte, el alcalde destacó cómo, a pesar de su dilatada trayectoria y posición dentro de la Iglesia –su nombre sonó en las quinielas para suceder al Papa Francisco–, «ningún cargo le ha hecho olvidar que es hijo de pescadores, sigue siendo el Ángel de siempre» y subrayó que, con este nombramiento, «pocas veces se ha podido sentir en Gozón un hecho que haya despertado más unanimidad en torno a un acontecimiento o personaje».
Peláez, por su parte, resaltó también el cariño que «sienten todos los vecinos de Luanco» por el cardenal que es un Hijo Predilecto que «ha vivido en primera línea de playa y ha trabajado en la mar». Un «embajador», como Artime había dicho, que actúa en nombre de su concejo y que, por relación, también representa a Asturias en el Vaticano.
Al terminar, el cardenal recibió las felicitaciones de los vecinos, quienes coincidieron en el «respeto» que todo el pueblo le procesa, sino también de otras tantas personalidades, como la escritora María Teresa Álvarez, que destacó un nombramiento en el que cardenal «hizo partícipes a todos los luanquinos y gozoniegos».
«Al Papa le digo que tiene que venir pronto a Asturias, a Covadonga»
En la cita del cardenal Ángel Fernández Artime en Luanco, para recibir el título de Hijo Predilecto de Gozón, destacó los últimos cuatro meses de trabajo del Papa León XIV, alguien que «tiene su estilo» y que, subrayó, «conoce el mundo y la pobreza». «Ha sido misionero y es un Papa de mucho pensar y reflexionar antes de hablar», añadió. En su opinión, «está comenzando, tomando decisiones y haciendo nombramientos», de hecho, tras sus cinco reuniones con el Pontífice, le ha asignado un nuevo servicio como legado papal de Asís para las basílicas de San Francisco y Santa María de los Ángeles. Además, tiene presente «recordar» al Papa una pronta visita a Asturias, en concreto Covadonga, un lugar «muy especial».
