El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Inauguración de la remodelación del centro social de Luanco, junto a la playa de La Ribera, con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez; el alcalde de Gozón, Jorge Suárez; y la edil de Acción Social, Alba Escandón, rodeados de los usuarios habituales. P. G.

Concluyen las mejoras de «casi un millón de euros» de los centros sociales de Luanco

La remodelación del antiguo Hogar del Pensionista ha terminado y las nuevas instalaciones en el barrio de Peroño se inaugurarán en noviembre

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:00

Comenta

La Consejería de Derechos sociales y Bienestar, encabezada por Marta del Arco, da por concluidas las actuaciones de mejora en los centros sociales de ... Luanco, en Gozón. La consejera acudió este viernes a la remodelación de las instalaciones junto a la playa de La Ribera (el antiguo Hogar del Pensionista), donde señaló que el nuevo centro de día, en el barrio de Peroño, «estará en funcionamiento en noviembre, cuando se inaugure». Al completo, son unos trabajos de «casi un millón de euros», destacó el alcalde Jorge Suárez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  8. 8 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Concluyen las mejoras de «casi un millón de euros» de los centros sociales de Luanco

Concluyen las mejoras de «casi un millón de euros» de los centros sociales de Luanco