Concluyen las mejoras de «casi un millón de euros» de los centros sociales de Luanco

La Consejería de Derechos sociales y Bienestar, encabezada por Marta del Arco, da por concluidas las actuaciones de mejora en los centros sociales de ... Luanco, en Gozón. La consejera acudió este viernes a la remodelación de las instalaciones junto a la playa de La Ribera (el antiguo Hogar del Pensionista), donde señaló que el nuevo centro de día, en el barrio de Peroño, «estará en funcionamiento en noviembre, cuando se inaugure». Al completo, son unos trabajos de «casi un millón de euros», destacó el alcalde Jorge Suárez.

Ambas actuaciones se incluyeron en un proyecto que pretendía responder a las necesidades del concejo en esta área. El centro junto al arenal acusaba el deterioro precisamente por su ubicación, por lo que se destinaron 275.000 euros para reparar los aleros y la carpintería exterior, pero también se adaptaron los baños para personas con discapacidad y se amplió la cocina y el almacén. También se renovó la pintura y el sistema eléctrico.

Se trataba de una «actuación perentoria para que pudiera seguir presentando servicio», dijo la consejera en el centro remodelado. Los trabajos, explicó el alcalde Jorge Suárez, terminaron hace un mes aproximadamente «pero aún quedaba una limpieza y traslado de muebles», por lo que ahora presenta un aspecto único que los propios usuarios elogiaron y así se lo dijeron a ambas autoridades cuando visitaron el nuevo aspecto del centro social.

Ahora lo que queda es la entrada en funcionamiento del inmueble municipal del barrio de Peroño que ha sido adaptado como centro de día de apoyo gerontológico. Son unas obras que «han tardado», reconoció el regidor de Gozón, teniendo en cuenta que se pronosticaba una primera apertura en septiembre de 2024. Finalmente terminaron y ahora «Luanco puede estar contento de sus dos equipamientos sociales.

El centro se ubica en la calle El Fuerte y la actuación la ejecutó el Ayuntamiento, pero con una subvención de 531.795 euros de la consejería. Con ese presupuesto se adaptó para su nuevo uso pero también se repararon varias deficiencias del edificio, como humedades o falta de aislamiento térmico. En total, destacó el alcalde, «son 800.000 euros que ha destinado el Principado a Gozón» con las obras en ambos inmuebles, «una inversión importantísima». Mientras se desarrollaban las obras en ambos inmuebles, los usos de centro de día se estaban haciendo en un local temporal en la calle Pérez de Ayala, pero «en cuanto abra el de Peroño, se trasladará».

El nuevo centro contará con 21 plazas y ofrecerá atención integral a personas mayores y dependientes, «promocionará la vida autónoma y participativa de las personas mayores», destacó Del Arco. Entre las prestaciones que ofrecerá el centro destacan la valoración funcional de las personas que viven en sus domicilios, el asesoramiento personalizado en accesibilidad, servicio terapéutico y de apoyo, además de actividades para prevenir el agravamiento de situaciones de discapacidad o dependencia.

Antiguas escuelas

Más allá de las actuaciones en la capital del concejo, el alcalde trasladó a la consejera su deseo de crear varios centros sociales en las zonas rurales de Gozón, «aprovechar los edificios de las antiguas escuelas que están en desuso». Entre sus propuestas estaban Viodo y Bañugues, aunque «lo mismo da la parroquia, son inmuebles en los pueblos que no se están usando». De todos modos concluyó, «todo depende de la financiación» y dijo ser consciente de la gran inversión que ha hecho la consejería en el concejo. Sin embargo, seguirá transmitiendo las necesidades de los vecinos hasta encontrar «un momento en el que encaje» esta nueva propuesta.