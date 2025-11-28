El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos; el alcalde Gozón, Jorge Suárez; el director general de Pesca Marítima, Francisco González; el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el patrón mayor del puerto de Luanco, Abraham Mazuelas, en el nuevo muelle. P. G.

Culmina la ampliación del puerto de Gozón, «ejemplo de desarrollo pesquero» regional

El presidente Adrián Barbón inaugura el nuevo muelle y reivindica la «modernización» del sector para «adaptarse a los cambios»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:45

Culmina la ampliación del muelle en el puerto de Luanco, en Gozón, que ha supuesto una inversión de más de dos millones de ... euros por parte del Principado; su efecto más inmediato ha sido el «refuerzo» de la pesca tradicional y el relevo generacional del sector. El presidente autonómico Adrián Barbón acudió este viernes a la inauguración del nuevo muelle, acompañado del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

