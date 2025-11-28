Culmina la ampliación del puerto de Gozón, «ejemplo de desarrollo pesquero» regional

Culmina la ampliación del muelle en el puerto de Luanco, en Gozón, que ha supuesto una inversión de más de dos millones de ... euros por parte del Principado; su efecto más inmediato ha sido el «refuerzo» de la pesca tradicional y el relevo generacional del sector. El presidente autonómico Adrián Barbón acudió este viernes a la inauguración del nuevo muelle, acompañado del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Además de destacar la inversión económica acumulada durante los últimos años –de 4,6 millones si se le suma la lonja–, el presidente subrayó el efecto que tiene en la localidad, puesto que gracias a esta ampliación «se genera actividad económica y empleo, algo que se debe reivindicar porque contribuye a fijar población y refuerza la identidad marinera de Luanco; ayuda a hacer comunidad».

Por tanto, es una obra que responde a «una necesidad» del concejo, añadió el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, puesto que se relaciona con sus dos actividades náuticas principales: la deportiva y la pesquera. Esta última, precisó, «está bajando en Asturias», con cada vez menos profesionales dedicados a esta área del sector primario; sin embargo, «en Luanco se ha subido» en el número de pescadores y se cuenta con la incorporación de gente joven«.

De hecho, explicó el director general de Pesca Marítima, Francisco González, Luanco «tiene 23 embarcaciones y es uno de los puertos que ha crecido» gracias a la ampliación, notándose especialmente en «el relevo generacional». Señaló como ejemplo al patrón mayor del puerto luanquín, Abraham Mazuelas, quien destacó durante la presentación que «la pesca tiene futuro» en Asturias.

De todos modos, continuó González, no deja de ser una tarea pendiente el asegurarlo, «no podemos olvidar que uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector», a nivel regional, es «garantizar» la incorporación de gente joven e intentar revertir la «falta de atractivo» de la profesión. No sólo hay que «mejorar la rentabilidad del sector y las condiciones de trabajo para facilitar la conciliación y avanzar hacia una pesca moderna», dijo, sino que «la presencia activa de la pesca en el día a día de nuestras vías marineras es esencial para que los jóvenes lo perciban como una opción real de futuro».

La construcción de este muelle, resumió, «simboliza el modelo de desarrollo pesquero que se pretende impulsar». En definitiva, las obras de ampliación del muelle «han facilitado el trabajo del sector pesquero en Gozón» y han dado pie a su desarrollo.

La creación de este espigón permite que las embarcaciones descarguen las capturas cerca de la lonja y el dragado facilita las maniobras; además, incluye un surtidor doble de combustible y una grúa para la carga y descarga.

Modernización

Barbón coincidió en la importancia de mejorar las condiciones de trabajo del sector para garantizar las salidas profesionales y un relevo generacional. Esta obra, dijo, es un ejemplo del trabajo que se está haciendo desde el Gobierno autonómico para ello, puesto que «favorece la actividad pesquera a la que respaldamos».

La «modernización» del sector es una de las claves para conseguirlo, añadió, y para impulsarlo «se incluyen casi cuatro millones de euros en los presupuestos». Una partida con la que se pretende ayudar a este «arte tradicional», para que «se transforme y adapte a los cambios». Es algo necesario pues «garantiza un equilibrio entre conservación y explotación», la sostenibilidad de la pesca.